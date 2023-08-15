***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu , Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Komiteleri üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesinekarar vermiştir.a-) Kurumsal Yönetim KomitesiHatice Kara (Başkan)Murat Esen (Üye)Esra Mutlu (Üye)b-) Riskin Erken Saptanması KomitesiHatice Kara (Başkan)Mehmet Ünal (Üye)c-) Denetimden Sorumlu KomiteMurat Esen (Başkan)Hatice Kara (Üye)Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185686BIST