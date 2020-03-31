***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2020 10:02
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833489
BIST
10:1389.512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.452,27
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
89.644
En Düşük
89.212
10:136,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0249
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5643
10:137,2598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,2224
10:13342,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,39
|Açılış
|: 342,92
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
340,58
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|6,29
|6.647.439
|% 9,97
|
|SNKRN
|2,21
|498.879
|% 9,95
|
|SKTAS
|2,55
|1.064.208
|% 9,91
|
|ESCOM
|2,56
|1.849.596
|% 9,87
|
|DOGUB
|1,67
|742.263
|% 9,87
|
|MTRYO
|3,47
|623.814
|% -9,87
|
|RTALB
|4,68
|430.251
|% -9,83
|
|GLRYH
|1,95
|428.446
|% -9,72
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|ECZYT
|9,53
|2.141.043
|% -6,29
|
|GARAN
|8,21
|69.505.248
|% 2,11
|
|SASA
|8,60
|59.026.722
|% 7,77
|
|PGSUS
|31,98
|53.076.995
|% 2,83
|
|ASELS
|23,80
|50.055.982
|% 2,41
|
|THYAO
|8,91
|44.648.134
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,01
|20.607.624
|% 5,21
|
|GSRAY
|2,08
|31.546.793
|% 2,97
|
|YKBNK
|1,91
|21.912.693
|% 2,14
|
|TSPOR
|3,00
|32.893.755
|% 5,63
|
|GSDHO
|1,20
|10.167.309
|% 9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0901
|8,1306
|% -0,65
|
|Frank
|6,8218
|6,8629
|% -0,13
|
|Riyal
|1,7508
|1,7596
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|-5,38
|
|Altın Gr.
|343
|343
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|26,78
|26,78
|0,36
|