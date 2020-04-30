***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:13
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841536
BIST
15:24100.827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -768,21
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
100.671
15:246,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0390
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:247,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:24385,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,35
|Açılış
|: 385,00
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.672.961
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.286.585
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|21.806.131
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|29.833.157
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|14.280.113
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.347.015
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.211.861
|% -9,99
|
|GARAN
|8,36
|1.015.080.845
|% -0,59
|
|THYAO
|10,63
|465.153.841
|% 0,09
|
|ASELS
|27,24
|410.576.823
|% -0,58
|
|PETKM
|3,56
|383.778.439
|% -1,11
|
|AFYON
|2,62
|322.185.215
|% 3,15
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,62
|322.185.215
|% 3,15
|
|GARAN
|8,36
|1.015.080.845
|% -0,59
|
|PETKM
|3,56
|383.778.439
|% -1,11
|
|IHLGM
|1,06
|113.523.413
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7188
|8,7625
|% 0,90
|
|Frank
|7,1649
|7,2080
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,47
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.524
|11,80
|
|Tam
|2.531
|2.586
|12,10
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|5,90
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,25
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
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