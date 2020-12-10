***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 10:22
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELEC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892602
BIST
11:041.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:047,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0363
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8607
En Düşük
7,8188
11:049,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0609
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5147
En Düşük
9,4454
11:04463,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,63
|Açılış
|: 463,80
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,43
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DITAS
|35,20
|3.669.917
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|BOSSA
|15,77
|32.543.421
|% 9,97
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|LINK
|51,50
|10.214.191
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|TKNSA
|13,30
|22.223.345
|% -5,74
|
|ADESE
|2,85
|41.120.813
|% -5,63
|
|OSMEN
|23,28
|1.056.920
|% -4,98
|
|IZMDC
|16,50
|12.244.400
|% -4,07
|
|KRDMD
|5,29
|809.810.205
|% 3,93
|
|PETKM
|4,82
|692.843.175
|% 1,69
|
|SISE
|7,16
|573.678.059
|% 1,85
|
|ODAS
|3,79
|475.173.874
|% 2,43
|
|GARAN
|9,31
|357.359.767
|% 0,32
|
|KRDMD
|5,29
|809.810.205
|% 3,93
|
|PETKM
|4,82
|692.843.175
|% 1,69
|
|ODAS
|3,79
|475.173.874
|% 2,43
|
|DOHOL
|3,05
|322.838.062
|% -2,24
|
|ITTFH
|2,69
|239.481.611
|% -3,58
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8521
|7,8607
|% 0,46
|
|Euro
|9,5031
|9,5130
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,4250
|10,4773
|% -0,18
|
|Frank
|8,7988
|8,8518
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0881
|2,0986
|% 0,48
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,31
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|48,91
|48,91
|0,05
|