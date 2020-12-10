***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 15:24
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892640
BIST
15:471.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 13,46
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:477,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:479,5428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0907
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
15:47464,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,62
|Açılış
|: 464,79
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:45
|DITAS
|35,20
|4.384.090
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.329.856
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.264.201
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.115.275
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.294.043
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|SELEC
|17,00
|678.165.583
|% -5,45
|
|ITTFH
|2,64
|417.017.607
|% -5,38
|
|GARAN
|9,54
|3.343.836.195
|% 2,80
|
|SISE
|7,27
|2.684.878.251
|% 3,41
|
|ODAS
|3,95
|1.780.264.445
|% 6,76
|
|KRDMD
|5,23
|1.342.523.232
|% 2,75
|
|PETKM
|4,76
|1.183.174.399
|% 0,42
|
|ODAS
|3,95
|1.780.264.445
|% 6,76
|
|SISE
|7,27
|2.684.878.251
|% 3,41
|
|GARAN
|9,54
|3.343.836.195
|% 2,80
|
|KRDMD
|5,23
|1.342.523.232
|% 2,75
|
|PETKM
|4,76
|1.183.174.399
|% 0,42
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8646
|7,8680
|% 0,56
|
|Euro
|9,5345
|9,5393
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,4141
|10,4663
|% -0,28
|
|Frank
|8,8172
|8,8703
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0918
|2,1023
|% 0,66
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,32
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|-12,94
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-6,26
|
|Çeyrek
|743
|760
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|49,50
|49,50
|0,64
|
Seans Raporu
15:45
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