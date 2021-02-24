***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 16:01
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912198
BIST
16:141.498
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -19,92
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:147,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0787
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1850
En Düşük
7,0712
16:148,7275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0909
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
16:14416,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,62
|Açılış
|: 416,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:14
|PKENT
|1.760,00
|5.857.454
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|2.392.749
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|7.037.988
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|80.499.368
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.161.719
|% -9,96
|
|TKNSA
|16,29
|333.903.308
|% -9,95
|
|THYAO
|12,88
|1.775.545.457
|% -1,08
|
|KOZAL
|135,70
|1.769.530.122
|% 1,72
|
|SASA
|39,08
|1.674.167.613
|% 7,60
|
|GUBRF
|77,05
|1.452.105.436
|% -6,32
|
|PETKM
|5,19
|1.316.819.318
|% -4,42
|
|EKGYO
|2,32
|779.380.778
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,90
|295.243.488
|% -9,09
|
|TSKB
|1,78
|464.149.627
|% -1,11
|
|PETKM
|5,19
|1.316.819.318
|% -4,42
|
|ODAS
|4,06
|967.723.669
|% 2,01
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1695
|7,1733
|% 0,96
|
|Euro
|8,7068
|8,7137
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,0903
|10,1409
|% 0,91
|
|Frank
|7,8609
|7,9082
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9058
|1,9153
|% 0,87
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,87
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|37,00
|
|Tam
|2.753
|2.822
|35,72
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|17,28
|
|Çeyrek
|667
|683
|8,64
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,85
|
Seans Raporu
16:14
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16:29DOAS
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 536 adet işlem
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16:28DOAS
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 143 adet işlem
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16:26XU100
Endeks 1, 502 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 24, 351.00 milyon TL de
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16:26DITAS
Yüzde -9.71 oranında düşüşle 15.53 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 820 adet işlem
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16:25SAYAS
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 17.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 754, 160 adet işlem