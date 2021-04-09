***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 15:40
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926167
BIST
16:561.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -27,39
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:568,1744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0419
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1767
En Düşük
8,1219
16:569,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0093
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7260
En Düşük
9,6635
16:56457,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,70
|Açılış
|: 457,55
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:56
|TUREX
|14,52
|327.774
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|618.470
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.030.531
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.833.984
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.059.623
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.896.547
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.021.002
|% -9,81
|
|EREGL
|16,12
|1.053.191.596
|% 1,77
|
|BJKAS
|11,16
|896.958.541
|% 9,73
|
|KRDMD
|7,19
|855.678.526
|% -3,23
|
|GARAN
|6,63
|823.200.441
|% -1,92
|
|KOZAL
|114,60
|622.162.453
|% -2,88
|
|EKGYO
|1,86
|447.427.734
|% -3,63
|
|TSKB
|1,34
|280.184.417
|% -4,96
|
|DOHOL
|3,14
|596.380.613
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,10
|303.363.635
|% -3,67
|
|GARAN
|6,63
|823.200.441
|% -1,92
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1681
|8,1744
|% 0,52
|
|Euro
|9,7159
|9,7260
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1918
|11,2479
|% 0,45
|
|Frank
|8,7849
|8,8378
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1728
|2,1837
|% 0,46
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-15,61
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|-23,00
|
|Tam
|3.010
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,93
|62,93
|-0,27
|