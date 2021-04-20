***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:34
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929424
BIST
10:361.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,99
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.370
10:368,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:369,7747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0357
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:36461,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,68
|Açılış
|: 461,22
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:36
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|8.255.311
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|8.880.897
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EUKYO
|4,20
|432.426
|% 6,33
|
|EDIP
|1,99
|970.912
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|2.820.803
|% -9,95
|
|PEKGY
|1,46
|33.885.679
|% -9,88
|
|KONTR
|55,55
|1.244.042
|% -9,67
|
|ANELE
|4,98
|22.928.352
|% -9,29
|
|GARAN
|7,12
|398.936.208
|% 1,71
|
|PETKM
|6,53
|211.555.837
|% -1,21
|
|EREGL
|18,00
|165.010.531
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,38
|118.608.326
|% 1,37
|
|SISE
|7,26
|101.127.414
|% -0,14
|
|GARAN
|7,12
|398.936.208
|% 1,71
|
|PETKM
|6,53
|211.555.837
|% -1,21
|
|TSKB
|1,28
|40.917.596
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,11
|65.484.462
|% 1,44
|
|PEKGY
|1,46
|33.885.679
|% -9,88
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0850
|8,0899
|% 0,02
|
|Euro
|9,7667
|9,7747
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,3098
|11,3666
|% 0,31
|
|Frank
|8,8284
|8,8816
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1542
|2,1650
|% 0,22
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,11
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|0,53
|