***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 11:05
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980224
BIST
13:501.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:5013,0636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2473
|Açılış
|: 13,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0920
En Düşük
12,6998
13:5014,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,4191
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,8880
En Düşük
14,2915
13:50753,92
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 18,92
|Açılış
|: 753,92
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
755,57
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:50
|SONME
|31,02
|3.287.090
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|11.976.218
|% 9,99
|
|OZBAL
|25,54
|79.015.038
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|25.699.741
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,46
|14.276.323
|% -9,56
|
|DURDO
|19,29
|7.290.571
|% -9,44
|
|ASELS
|22,46
|1.690.291.942
|% -1,23
|
|KOZAL
|130,50
|1.581.915.035
|% 8,21
|
|GARAN
|11,52
|1.210.814.926
|% 1,05
|
|SASA
|42,76
|1.037.472.077
|% -0,47
|
|THYAO
|17,01
|795.120.531
|% -1,79
|
|YKBNK
|3,19
|520.325.666
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,59
|733.386.260
|% -0,15
|
|GARAN
|11,52
|1.210.814.926
|% 1,05
|
|TSKB
|1,50
|145.346.370
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|212.774.778
|% 0,00
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0610
|13,0636
|% 1,93
|
|Euro
|14,8625
|14,8880
|% 2,90
|
|Sterlin
|17,3121
|17,3989
|% 1,86
|
|Frank
|14,1165
|14,2015
|% 2,16
|
|Riyal
|3,4550
|3,4723
|% 1,46
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|12,95
|
|Altın Gr.
|748
|748
|12,79
|
|Cumhuriyet
|4.946
|5.021
|116,00
|
|Tam
|4.915
|5.039
|106,95
|
|Yarım
|2.375
|2.438
|51,74
|
|Çeyrek
|1.191
|1.219
|25,87
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|0,12
|
|B. Petrol
|71,28
|71,28
|-1,94
|