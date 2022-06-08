***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 17:37
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035971
BIST
17:302.612
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -36,07
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
17:3017,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3478
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:3018,4093
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,4360
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:301.021,09
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 23,26
|Açılış
|: 1.021,09
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:28
|ULUUN
|22,66
|483.509.170
|% 10,00
|
|ACSEL
|55,35
|20.785.586
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.670.714
|% 9,66
|
|TUKAS
|12,90
|255.040.365
|% 7,77
|
|BERA
|12,62
|502.828.129
|% 7,59
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,47
|104.320.864
|% -9,70
|
|OYYAT
|78,25
|82.752.246
|% -7,94
|
|TETMT
|243,40
|28.925.204
|% -7,42
|
|TOASO
|68,40
|1.543.803.292
|% -6,75
|
|THYAO
|48,22
|5.926.289.477
|% -0,50
|
|SISE
|22,66
|3.500.458.360
|% -1,82
|
|SASA
|44,60
|2.440.561.327
|% 2,58
|
|KRDMD
|15,28
|2.188.923.045
|% 1,06
|
|EREGL
|35,18
|2.047.309.344
|% 1,38
|
|SEGYO
|1,27
|393.086.149
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,84
|863.902.986
|% 0,00
|
|TSKB
|2,37
|589.335.356
|% -1,66
|
|DOHOL
|4,13
|979.158.591
|% -2,82
|
|YKBNK
|4,78
|938.131.365
|% -2,05
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0933
|17,1069
|% 2,11
|
|Euro
|18,3871
|18,4164
|% 2,47
|
|Sterlin
|21,4028
|21,5101
|% 1,78
|
|Frank
|17,4982
|17,6037
|% 2,00
|
|Riyal
|4,5469
|4,5697
|% 2,11
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,42
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,15
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,59
|
Seans Raporu
17:28
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