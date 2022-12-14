***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 17:47
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087217
BIST
17:335.200
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -55,91
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:3318,6467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:3319,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0523
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:331.084,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.084,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BRYAT
|1.313,40
|295.321.245
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.777.179
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|490.582.892
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|483.363
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.594.715
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,09
|109.967.445
|% -7,43
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|39.022.930
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,85
|15.043.019.065
|% 0,16
|
|ASELS
|57,65
|7.966.853.984
|% -2,86
|
|THYAO
|140,30
|7.734.849.786
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,78
|5.855.664.179
|% 1,83
|
|VAKBN
|11,14
|5.648.998.057
|% 5,59
|
|KRDMD
|18,85
|15.043.019.065
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,10
|5.130.758.707
|% 2,40
|
|SKBNK
|2,79
|1.695.863.612
|% 1,09
|
|VAKBN
|11,14
|5.648.998.057
|% 5,59
|
|YKBNK
|11,64
|4.945.593.239
|% 0,78
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6409
|18,6467
|% 0,02
|
|Euro
|19,8586
|19,8677
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,9800
|23,0952
|% 0,02
|
|Frank
|20,0165
|20,1371
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% -0,03
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.286
|7.335
|-9,00
|
|Yarım
|3.528
|3.586
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,06
|
|B. Petrol
|82,05
|82,05
|1,37
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Seans Raporu
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