***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 12:55
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114245
BIST
14:375.053
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 102,10
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
14:3718,8510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
14:3720,2047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0465
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
14:371.113,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.113,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler14:35
|OYAKC
|30,14
|213.482.666
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.235.800
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|238.319.905
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.583.817
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.068.733
|% 9,99
|
|EPLAS
|37,26
|25.569.997
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|48.983.189
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|25.676.636
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.348.743
|% -9,95
|
|THYAO
|142,50
|6.584.501.658
|% 1,86
|
|EREGL
|43,94
|5.255.686.711
|% 6,34
|
|TUPRS
|628,20
|3.784.285.344
|% 9,27
|
|KRDMD
|19,23
|2.987.307.112
|% 9,95
|
|SISE
|44,82
|2.775.350.904
|% 4,96
|
|AKBNK
|16,32
|2.622.913.210
|% 0,93
|
|KRDMD
|19,23
|2.987.307.112
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,27
|1.443.185.946
|% 3,69
|
|EKGYO
|7,45
|970.659.955
|% 3,47
|
|EREGL
|43,94
|5.255.686.711
|% 6,34
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8469
|18,8509
|% 0,01
|
|Euro
|20,1943
|20,2030
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6483
|22,7619
|% 0,18
|
|Frank
|20,3507
|20,4733
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0103
|5,0354
|% 0,02
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,37
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|16,00
|
|Tam
|7.576
|7.624
|-11,00
|
|Yarım
|3.701
|3.731
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,12
|
Seans Raporu
14:35
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