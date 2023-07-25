***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.07.2023 16:02
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175013
BIST
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16:326.590
En Düşük
|Değişim
|: -1,57%
|| -104,84
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
16:3226,9329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0089
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
16:3229,7451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6856
16:321.695,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.695,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler16:32
|BIENY
|57,75
|1.716.474.187
|% 10,00
|
|ADEL
|298,10
|193.713.792
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|59.629.341
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|1.100.000
|% 10,00
|
|ISATR
|385.100,00
|385.100
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.821.081
|% -10,00
|
|KONTR
|201,00
|2.429.733.326
|% -9,99
|
|EUPWR
|173,10
|5.317.871.406
|% -9,98
|
|BURCE
|172,30
|120.233.185
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|1.525.937.365
|% -9,96
|
|ASTOR
|101,10
|11.387.607.835
|% -5,25
|
|THYAO
|219,70
|9.257.355.526
|% -0,95
|
|ASELS
|71,65
|5.672.958.416
|% 1,92
|
|EUPWR
|173,10
|5.317.871.406
|% -9,98
|
|EREGL
|37,38
|4.406.815.534
|% -1,53
|
|ZOREN
|4,03
|1.216.016.087
|% -7,14
|
|YKBNK
|13,19
|3.365.604.533
|% 3,21
|
|EKGYO
|8,19
|1.647.940.407
|% -0,97
|
|ODAS
|10,00
|1.963.377.723
|% -5,57
|
|KRDMD
|22,88
|4.229.242.476
|% 0,09
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8928
|26,9329
|% -0,03
|
|Euro
|29,6967
|29,7451
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,4123
|34,5848
|% -0,23
|
|Frank
|30,8551
|31,0410
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1569
|7,1928
|% -0,22
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|3,24
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|11.303
|11.474
|-52,00
|
|Tam
|11.045
|11.143
|-11,00
|
|Yarım
|5.514
|5.597
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.799
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,32
|0,18
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,26
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47ODAS
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 999, 456 adet işlem
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16:45KCAER
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 633, 977 adet işlem
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 3 kaybederek (% -1.19 ) 7, 150
-
16:44XU100
Endeks 6, 581 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 7 altında . İşlem hacmi 115, 194.00 milyon TL de
-
16:43ODAS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 802, 393 adet işlem