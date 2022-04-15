***SELEC* *EGSER* *POLTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
15.04.2022 16:51
***SELEC******EGSER******POLTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler EGSER, POLTK, SELEC
18.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
EGE SERAMIK EGSER 2,2597688 2,0337919
POLITEKNIK METAL POLTK 1 0,9
SELCUK ECZA DEPOSU SELEC 0,5 0,45
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021157
BIST
17:012.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,63
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:0114,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0369
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:0115,8478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:01928,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,85
|Açılış
|: 928,95
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:01
|IHAAS
|16,94
|18.349.599
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|18.122.167
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|168.614.039
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.338.020
|% 9,95
|
|ERSU
|4,88
|57.383.936
|% -7,92
|
|OYLUM
|2,32
|7.458.501
|% -4,92
|
|PKART
|17,42
|11.195.563
|% -4,29
|
|SELGD
|4,23
|2.100.854
|% -4,08
|
|ISSEN
|18,25
|26.972.122
|% -3,74
|
|GARAN
|13,82
|2.041.157.731
|% 0,88
|
|THYAO
|37,54
|1.696.928.139
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,93
|1.461.241.265
|% -1,68
|
|YKBNK
|5,21
|1.167.111.310
|% 1,36
|
|HEKTS
|22,28
|1.122.107.543
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,93
|1.461.241.265
|% -1,68
|
|TSKB
|1,88
|549.763.667
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,21
|1.167.111.310
|% 1,36
|
|ODAS
|2,34
|516.328.883
|% 1,30
|
|GARAN
|13,82
|2.041.157.731
|% 0,88
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6377
|14,6406
|% 0,25
|
|Euro
|15,8241
|15,8478
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,0718
|19,1675
|% 0,11
|
|Frank
|15,4699
|15,5630
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8922
|3,9117
|% 0,21
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.112
|6.264
|4,34
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|2,10
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16METUR
Yüzde 4.76 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 443, 845 adet işlem
-
17:14YUNSA
Yüzde 7.79 oranında artışla 20.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 323 adet işlem
-
17:13XU100
Endeks 2, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 26, 709.00 milyon TL de
-
17:13METUR
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 136 adet işlem
-
17:12EMKEL
Yüzde 6.53 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 283, 597 adet işlem