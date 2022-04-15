***SELEC* *EGSER* *POLTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SELEC******EGSER******POLTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EGSER, POLTK, SELEC18.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaEGE SERAMIK EGSER 2,2597688 2,0337919POLITEKNIK METAL POLTK 1 0,9SELCUK ECZA DEPOSU SELEC 0,5 0,45Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021157BIST