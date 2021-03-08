***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.03.2021 17:38
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.03.2021 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916068
BIST
17:271.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,51
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:277,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1152
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:279,0910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1110
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:27417,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,30
|Açılış
|: 417,58
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:25
|VKFYO
|8,91
|49.446.080
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|131.285
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.840.058
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SEKFK
|11,63
|17.427.183
|% -8,21
|
|GARAN
|9,02
|1.856.250.423
|% -2,49
|
|PETKM
|6,18
|1.841.900.284
|% 2,66
|
|KRDMD
|7,25
|1.224.527.465
|% -0,68
|
|KOZAL
|132,40
|1.194.537.945
|% 2,72
|
|THYAO
|14,66
|1.126.003.676
|% -0,81
|
|PETKM
|6,18
|1.841.900.284
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,40
|658.762.166
|% -2,44
|
|GARAN
|9,02
|1.856.250.423
|% -2,49
|
|HALKB
|5,41
|966.534.711
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,25
|1.224.527.465
|% -0,68
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6634
|7,6685
|% 1,81
|
|Euro
|9,1037
|9,1118
|% 1,47
|
|Sterlin
|10,5885
|10,6416
|% 1,83
|
|Frank
|8,1858
|8,2351
|% 1,59
|
|Riyal
|2,0383
|2,0485
|% 1,82
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-5,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,88
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|68,97
|68,97
|-0,39
|