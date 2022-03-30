***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2022 17:30
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul toplantısında,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014103
BIST
17:232.226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 19,72
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
17:2314,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0696
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
17:2316,3579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1726
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
17:23909,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 10,31
|Açılış
|: 909,24
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,62
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ULUSE
|103,00
|11.217.263
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|306.514.093
|% 9,94
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|GZNMI
|44,60
|138.357.538
|% 9,47
|
|AKFGY
|3,45
|143.635.717
|% 8,83
|
|DZGYO
|2,61
|83.705.015
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.262.764
|% -9,98
|
|KAREL
|12,59
|109.914.994
|% -9,68
|
|THYAO
|31,86
|4.495.227.947
|% 0,70
|
|GARAN
|12,19
|1.947.147.980
|% 0,66
|
|ASELS
|24,44
|1.738.693.408
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,12
|1.417.761.038
|% 3,00
|
|SISE
|15,19
|1.218.613.517
|% 0,60
|
|YKBNK
|4,12
|1.417.761.038
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|506.180.219
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,36
|421.187.021
|% -0,42
|
|CEMAS
|1,15
|203.978.964
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|130.586.921
|% 6,94
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6362
|14,6440
|% 0,49
|
|Euro
|16,3466
|16,3644
|% 1,11
|
|Sterlin
|19,2216
|19,3180
|% 1,05
|
|Frank
|15,7960
|15,8911
|% 1,32
|
|Riyal
|3,8908
|3,9104
|% 0,50
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|16,55
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,33
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,77
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:37MAVI
Yüzde 4.46 oranında artışla 77.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 333 adet işlem
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17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 82 artarak (% 0.93 ) 2, 469
-
17:36XU100
Endeks 2, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 29, 554.00 milyon TL de
-
17:35ISFIN
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 140, 776 adet işlem
-
17:34ISSEN
Yüzde 4.35 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 675, 121 adet işlem