***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli toplantısında,1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 750.000.000,- TL.(yediyüzellimilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolduğundan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve ayrıca sermaye piyasası mevzuatının güncel haline uyum sağlanmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'inci maddesinin ekteki şekilde tadili konusunda gerekli hazırlıkların yapılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,2. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan madde tadili tasarısı için uygun görüş alınmasını takiben gerekli onayın alınması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,3. Ön izinlerin alınmış olması kaydıyla, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin yapılmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989674BIST