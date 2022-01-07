***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.01.2022 09:03
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli toplantısında,
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 750.000.000,- TL.(yediyüzellimilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolduğundan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve ayrıca sermaye piyasası mevzuatının güncel haline uyum sağlanmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'inci maddesinin ekteki şekilde tadili konusunda gerekli hazırlıkların yapılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan madde tadili tasarısı için uygun görüş alınmasını takiben gerekli onayın alınması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,
3. Ön izinlerin alınmış olması kaydıyla, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin yapılmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989674
BIST
11:082.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,24
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.017
11:0813,8345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0074
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:0815,6650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0204
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:08796,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,76
|Açılış
|: 796,43
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:06
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|HUBVC
|10,81
|44.923.685
|% 7,35
|
|ELITE
|19,84
|59.442.730
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,41
|2.070.935
|% -5,54
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|MTRYO
|1,65
|500.329
|% -2,94
|
|EREGL
|30,62
|627.913.514
|% 1,39
|
|GARAN
|11,62
|615.245.623
|% 1,22
|
|THYAO
|25,08
|610.459.959
|% 0,88
|
|KRDMD
|10,91
|504.693.305
|% 3,02
|
|SISE
|15,04
|498.752.684
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,55
|236.845.444
|% 1,72
|
|GARAN
|11,62
|615.245.623
|% 1,22
|
|KRDMD
|10,91
|504.693.305
|% 3,02
|
|PETKM
|9,66
|448.978.868
|% 2,99
|
|SISE
|15,04
|498.752.684
|% 1,28
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8098
|13,8381
|% -0,03
|
|Euro
|15,6212
|15,6510
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,6759
|18,7696
|% 0,33
|
|Frank
|14,9676
|15,0578
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6761
|3,6945
|% 0,30
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,80
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,48
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,37
|
Seans Raporu
11:06
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-
11:20BFREN
Yüzde 4.86 oranında artışla 1, 226.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 851 adet işlem
-
11:19HURGZ
Yüzde 5.58 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 049, 082 adet işlem
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, PGSUS, FROTO
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PETKM, YKBNK
-
11:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 38 artarak (% 1.13 ) 1, 820