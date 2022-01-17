***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesininin 6'ncı maddesinde belirtilen 750.000.000,- TL.(yediyüzellimilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve ayrıca sermaye piyasası mevzuatının güncel haline uyum sağlanmasını teminen, Şirket esas sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ve "Sermayenin Artırılma