***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.01.2022 16:34
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesininin 6'ncı maddesinde belirtilen 750.000.000,- TL.(yediyüzellimilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve ayrıca sermaye piyasası mevzuatının güncel haline uyum sağlanmasını teminen, Şirket esas sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ve "Sermayenin Artırılma
18:052.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,83
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
18:0513,4653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0539
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,3360
18:0515,3576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0704
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,1769
18:05786,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,03
|Açılış
|: 786,63
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
780,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|277,30
|1.484.678
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,12
|12.077.481
|% 9,98
|
|TETMT
|429,80
|32.096.189
|% 9,98
|
|ATATP
|80,45
|108.990.629
|% 9,98
|
|BASCM
|11,79
|903.207
|% 9,98
|
|ERCB
|49,06
|76.230.920
|% -9,98
|
|AKFGY
|7,98
|20.111.003
|% -9,93
|
|DENGE
|1,35
|2.415.746
|% -9,40
|
|PSGYO
|15,50
|291.333.473
|% -9,20
|
|DOBUR
|103,00
|12.451.446
|% -6,36
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|THYAO
|28,28
|2.762.595.398
|% 0,21
|
|GARAN
|11,99
|2.475.332.735
|% 1,10
|
|KRDMD
|12,76
|2.467.455.086
|% -3,41
|
|YKBNK
|4,03
|1.524.438.808
|% 3,87
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,51
|821.261.931
|% 3,29
|
|HALKB
|5,45
|1.447.823.855
|% 5,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4373
|13,4653
|% -0,40
|
|Euro
|15,3292
|15,3576
|% -0,46
|
|Sterlin
|18,2799
|18,3716
|% -0,86
|
|Frank
|14,6333
|14,7214
|% -0,70
|
|Riyal
|3,5692
|3,5871
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|2,14
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,06
|86,06
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55NTHOL
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 714, 950 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, FROTO
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, EKGYO