***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
07.01.2022 09:16
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz güncel esas sözleşmesi ekte er almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,6,7 16/05/2017 23/05/2017 9331
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989684
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
0
En Düşük
0
18:0513,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0077
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7400
18:0515,7121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0675
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7121
En Düşük
15,5317
18:05796,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,35
|Açılış
|: 796,95
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
791,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,13
|871.557
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,40
|11.616.186
|% 0,00
|
|VBTYZ
|22,12
|13.439.289
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,48
|5.881.254
|% 0,00
|
|YEOTK
|54,10
|44.844.168
|% 0,00
|
|ULAS
|3,13
|871.557
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,40
|11.616.186
|% 0,00
|
|VBTYZ
|22,12
|13.439.289
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,48
|5.881.254
|% 0,00
|
|YEOTK
|54,10
|44.844.168
|% 0,00
|
|THYAO
|24,86
|3.623.175.160
|% 0,00
|
|EREGL
|30,20
|2.740.072.937
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,00
|
|SISE
|14,85
|2.201.240.077
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,49
|1.185.284.795
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,00
|
|PETKM
|9,38
|1.793.898.867
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|432.764.066
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8076
|13,8356
|% -0,05
|
|Euro
|15,6001
|15,6691
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,6276
|18,7210
|% 0,07
|
|Frank
|14,9355
|15,0255
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6688
|3,6872
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,36
|
|Altın Gr.
|795
|796
|1,95
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
-
17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM