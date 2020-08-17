***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporumuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869511BIST