***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 5.789.513.494 5.516.116.254Satışların Maliyeti28 -5.229.816.505 -5.019.859.602TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)559.696.989 496.256.652BRÜT KAR (ZARAR)559.696.989 496.256.652Genel Yönetim Giderleri29-30 -37.202.821 -33.265.853Pazarlama Giderleri29-30 -206.403.493 -186.341.290Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 243.357.083 125.848.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -255.473.690 -112.452.257ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)303.974.068 290.045.730Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 50.860.493 47.427.489Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -46.044 -70.944FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)354.788.517 337.402.275Finansman Giderleri33 -5.564.034 -20.428.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)349.224.483 316.974.045Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-65.707.009 -70.127.769Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -82.371.884 -77.588.768Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 16.664.875 7.460.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)283.517.474 246.846.276DÖNEM KARI (ZARARI)283.517.474 246.846.276Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.247 1.167Ana Ortaklık Payları283.516.227 246.845.109Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,45700000 0,39700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-427.016.495 -99.930.916Dönem Karı (Zararı)283.517.474 246.846.276Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)283.517.474 246.846.276Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler113.168.879 125.041.438Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 19.567.134 17.310.605Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-11 1.724.159 2.001.631Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22-24 6.114.834 4.691.610Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-43.230.801 -24.558.422Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -47.660.632 -43.453.693Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 4.429.831 18.895.271Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 10.716.184 333.226Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 65.707.009 70.127.769Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -1.462.246 -2.127.853Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24-26 54.032.606 57.262.872İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-779.744.208 -419.242.264Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -524.707.768 -751.097.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-26 31.362.712 -13.287.710Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -411.639.072 -618.793.778Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -20.703.532 -20.365.117Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 294.906.634 1.011.466.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 -42.795.904 -32.160.716Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -8.020.612 12.550.095İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-22-26 -98.146.666 -7.554.018Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-383.057.855 -47.354.550Ödenen Faiz33 -4.429.831 -18.895.271Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -4.576.859 -4.637.667Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -34.951.950 -29.043.428YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI25.379.070 16.852.246Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 2.116.238 2.672.305Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18-19 -24.777.608 -31.024.780Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 379.808 1.751.028Alınan Faiz32 47.660.632 43.453.693FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.646.377 811.249.424Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 116.644.765 1.059.382.828Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -55.516.377 -245.795.114Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.482.011 -2.329.890Ödenen Temettüler27 0 -8.400YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-342.991.048 728.170.754NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-342.991.048 728.170.754DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.283.481.599 1.092.525.405DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 940.490.551 1.820.696.159Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 940.490.551 1.283.481.599Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar5.749.834.084 5.375.805.509İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 274.653 434.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.749.559.431 5.375.370.848Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar136.786.228 126.954.496İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 136.786.228 126.954.496Stoklar13 2.591.530.762 2.179.891.690Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 30.813.049 10.109.517Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar26 80.343.181 81.467.879ARA TOPLAM9.529.797.855 9.057.710.690Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.529.797.855 9.057.710.690DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 1.197.672 1.193.289Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 37.992.558 38.529.505Maddi Duran Varlıklar18 765.881.081 758.599.771Kullanım Hakkı Varlıkları24.967.453 27.451.072Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.585.341 32.669.411Şerefiye20 31.194.401 31.194.401Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.390.940 1.475.010Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 109.441.611 70.496.592Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR972.065.716 928.939.640TOPLAM VARLIKLAR10.501.863.571 9.986.650.330KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 126.572.809 64.835.934İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.975.208 3.368.822Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.975.208 3.368.822İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar122.597.601 61.467.112Banka Kredileri8 116.644.765 55.516.377Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.952.836 5.950.735Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar6.147.677.033 5.991.009.249İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 162.176.395 128.075.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.985.500.638 5.862.933.752Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 44.080.669 57.345.817Diğer Borçlar22.885.694 29.641.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 92.001 194.911İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 22.793.693 29.446.269Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 7.322.828 15.343.440Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 80.137.423 32.717.489Kısa Vadeli Karşılıklar3.551.823 3.523.812Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.551.823 3.523.812Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 66.683.790 93.498.991ARA TOPLAM6.498.912.069 6.287.915.912Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.498.912.069 6.287.915.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 19.277.746 22.368.244İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.451.697 11.051.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 9.451.697 11.051.885İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.826.049 11.316.359Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 9.826.049 11.316.359Ticari Borçlar10-37 0 0Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar64.370.520 56.174.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 64.370.520 56.174.125Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 73.609.024 52.666.166Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.257.290 131.208.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.656.169.359 6.419.124.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.845.679.512 3.567.512.402Ödenmiş Sermaye27 621.000.000 621.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-69.559.626 -64.210.509Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-69.559.626 -64.210.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -69.559.626 -64.210.509Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 185.255.288 185.255.288Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.825.467.623 2.238.671.995Net Dönem Karı veya Zararı283.516.227 586.795.628Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 14.700 13.481TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.845.694.212 3.567.525.883TOPLAM KAYNAKLAR10.501.863.571 9.986.650.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651Transferler27.650.000 667.245.542 -694.895.542 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.396.556 246.845.109 243.448.553 1.146 243.449.699Kar Payları0 0 -8.400 -8.400Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -63.162.318 172.836.376 2.356.660.907 246.845.109 3.334.180.074 11.876 3.334.191.950Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 586.795.628 -586.795.628 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.349.117 283.516.227 278.167.110 1.219 278.168.329Kar Payları27 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -69.559.626 185.255.288 2.825.467.623 283.516.227 3.845.679.512 14.700 3.845.694.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)283.517.474 246.846.276DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.349.145 -3.396.577Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -6.686.431 -4.245.721Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.337.286 849.144Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.337.286 849.144Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.349.145 -3.396.577TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)278.168.329 243.449.699Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.219 1.146Ana Ortaklık Payları278.167.110 243.448.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935347BIST