***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2021 18:15
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 11.608.992.213 10.230.184.736 5.819.478.719 4.714.068.482
Satışların Maliyeti
28 -10.430.239.425 -9.367.787.585 -5.200.422.920 -4.347.927.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.178.752.788 862.397.151 619.055.799 366.140.499
BRÜT KAR (ZARAR)
1.178.752.788 862.397.151 619.055.799 366.140.499
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -79.213.076 -67.061.478 -42.010.255 -33.795.625
Pazarlama Giderleri
29-30 -415.149.955 -364.362.169 -208.746.462 -178.020.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 522.096.322 234.568.351 278.739.239 108.719.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -539.063.484 -211.069.914 -283.589.794 -98.617.657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
667.422.595 454.471.941 363.448.527 164.426.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 72.600.518 90.559.347 21.740.025 43.131.858
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -78.541 -80.679 -32.497 -9.735
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
739.944.572 544.950.609 385.156.055 207.548.334
Finansman Giderleri
33 -10.343.078 -52.931.507 -4.779.044 -32.503.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
729.601.494 492.019.102 380.377.011 175.045.057
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-182.019.388 -108.629.341 -116.312.379 -38.501.572
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -186.667.629 -108.016.716 -104.295.745 -30.427.948
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 4.648.241 -612.625 -12.016.634 -8.073.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
547.582.106 383.389.761 264.064.632 136.543.485
DÖNEM KARI (ZARARI)
547.582.106 383.389.761 264.064.632 136.543.485
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.584 1.814 1.337 647
Ana Ortaklık Payları
547.579.522 383.387.947 264.063.295 136.542.838
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 0,88200000 0,61700000 0,42500000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-694.826.126 -597.232.842
Dönem Karı (Zararı)
547.582.106 383.389.761
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
547.582.106 383.389.761
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
221.541.569 191.835.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19-20 39.696.043 35.383.276
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.185.410 7.693.306
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23-25 12.162.664 8.329.870
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-58.738.260 -32.567.487
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -66.812.931 -82.433.076
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 8.074.671 49.865.589
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.363.586 6.610.563
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 182.019.388 108.629.341
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -2.174.085 -4.603.086
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25-26 46.753.995 62.359.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.330.672.402 -1.012.459.276
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -549.226.071 -12.367.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 17.237.534 49.364.571
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 94.970.820 -76.124.332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -14.983.454 -26.434.939
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -743.704.238 -933.955.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -28.252.600 -20.814.847
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -7.142.035 15.119.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-23-26 -99.572.358 -7.246.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-561.548.727 -437.234.450
Ödenen Faiz
33 -8.074.671 -49.865.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -8.996.456 -6.288.542
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -116.206.272 -103.844.261
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.777.755 -42.036.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-20 3.114.273 5.449.982
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-20 -55.529.257 -137.227.848
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 379.808 7.308.654
Alınan Faiz
32 66.812.931 82.433.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.680.438 607.122.913
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 84.369.959 963.156.205
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -55.516.377 -245.795.114
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.964.020 -4.659.778
Ödenen Temettüler
27 -105.570.000 -105.578.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-761.728.809 -32.146.065
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-761.728.809 -32.146.065
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.283.481.599 1.092.525.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 521.752.790 1.060.379.340
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 521.752.790 1.283.481.599
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
5.778.490.380 5.375.805.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 367.336 434.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.778.123.044 5.375.370.848
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
171.253.786 126.954.496
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 2.284 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 171.251.502 126.954.496
Stoklar
13 2.084.920.870 2.179.891.690
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 25.092.971 10.109.517
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 73.134.383 81.467.879
ARA TOPLAM
8.654.645.180 9.057.710.690
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.654.645.180 9.057.710.690
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.220.641 1.193.289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 37.836.139 38.529.505
Maddi Duran Varlıklar
18 778.582.731 758.599.771
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 22.483.834 27.451.072
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.860.273 32.669.411
Şerefiye
21 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 1.665.872 1.475.010
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 125.545.759 70.496.592
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
998.529.377 928.939.640
TOPLAM VARLIKLAR
9.653.174.557 9.986.650.330
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 94.297.999 64.835.934
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.975.210 3.368.822
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.975.210 3.368.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
90.322.789 61.467.112
Banka Kredileri
8 84.369.959 55.516.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.952.830 5.950.735
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
5.102.585.635 5.991.009.249
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 66.701.498 128.075.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.035.884.137 5.862.933.752
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 40.090.086 57.345.817
Diğer Borçlar
21.796.627 29.641.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 348.028 194.911
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.448.599 29.446.269
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 8.201.405 15.343.440
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 103.178.846 32.717.489
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.348.246 3.523.812
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.348.246 3.523.812
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 90.934.558 93.498.991
ARA TOPLAM
5.464.433.402 6.287.915.912
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.464.433.402 6.287.915.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 16.795.741 22.368.244
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.457.892 11.051.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 8.457.892 11.051.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.337.849 11.316.359
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 8.337.849 11.316.359
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
70.081.925 56.174.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 70.081.925 56.174.125
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 100.918.773 52.666.166
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.796.439 131.208.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.652.229.841 6.419.124.447
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.000.928.699 3.567.512.402
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-72.803.734 -64.210.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.803.734 -64.210.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -72.803.734 -64.210.509
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 192.853.288 185.255.288
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.712.299.623 2.238.671.995
Net Dönem Karı veya Zararı
547.579.522 586.795.628
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 16.017 13.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.000.944.716 3.567.525.883
TOPLAM KAYNAKLAR
9.653.174.557 9.986.650.330
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651
Transferler
40.068.912 549.256.630 -589.325.542 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.874.391 383.387.947 380.513.556 1.798 380.515.354
Kar Payları
-105.570.000 -105.570.000 -8.400 -105.578.400
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -62.640.153 185.255.288 2.238.671.995 383.387.947 3.365.675.077 12.528 3.365.687.605
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.598.000 473.627.628 -481.225.628 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.593.225 547.579.522 538.986.297 2.536 538.988.833
Kar Payları
27 -105.570.000 -105.570.000 0 -105.570.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -72.803.734 192.853.288 2.712.299.623 547.579.522 4.000.928.699 16.017 4.000.944.716
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
547.582.106 383.389.761 264.064.632 136.543.485
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.593.273 -2.874.407 -3.244.128 522.170
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -10.741.592 -3.593.009 -4.055.161 652.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.148.319 718.602 811.033 -130.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.148.319 718.602 811.033 -130.542
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.593.273 -2.874.407 -3.244.128 522.170
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
538.988.833 380.515.354 260.820.504 137.065.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 2.536 1.798 1.317 652
Ana Ortaklık Payları
538.986.297 380.513.556 260.819.187 137.065.003
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958708
BIST