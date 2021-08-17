***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 11.608.992.213 10.230.184.736 5.819.478.719 4.714.068.482Satışların Maliyeti28 -10.430.239.425 -9.367.787.585 -5.200.422.920 -4.347.927.983TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.178.752.788 862.397.151 619.055.799 366.140.499BRÜT KAR (ZARAR)1.178.752.788 862.397.151 619.055.799 366.140.499Genel Yönetim Giderleri29-30 -79.213.076 -67.061.478 -42.010.255 -33.795.625Pazarlama Giderleri29-30 -415.149.955 -364.362.169 -208.746.462 -178.020.879Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 522.096.322 234.568.351 278.739.239 108.719.873Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -539.063.484 -211.069.914 -283.589.794 -98.617.657ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)667.422.595 454.471.941 363.448.527 164.426.211Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 72.600.518 90.559.347 21.740.025 43.131.858Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -78.541 -80.679 -32.497 -9.735FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)739.944.572 544.950.609 385.156.055 207.548.334Finansman Giderleri33 -10.343.078 -52.931.507 -4.779.044 -32.503.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)729.601.494 492.019.102 380.377.011 175.045.057Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-182.019.388 -108.629.341 -116.312.379 -38.501.572Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -186.667.629 -108.016.716 -104.295.745 -30.427.948Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 4.648.241 -612.625 -12.016.634 -8.073.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)547.582.106 383.389.761 264.064.632 136.543.485DÖNEM KARI (ZARARI)547.582.106 383.389.761 264.064.632 136.543.485Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.584 1.814 1.337 647Ana Ortaklık Payları547.579.522 383.387.947 264.063.295 136.542.838Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,88200000 0,61700000 0,42500000 0,22000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-694.826.126 -597.232.842Dönem Karı (Zararı)547.582.106 383.389.761Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)547.582.106 383.389.761Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler221.541.569 191.835.065Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19-20 39.696.043 35.383.276Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-11 4.185.410 7.693.306Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23-25 12.162.664 8.329.870Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-58.738.260 -32.567.487Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -66.812.931 -82.433.076Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 8.074.671 49.865.589Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.363.586 6.610.563Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 182.019.388 108.629.341Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -2.174.085 -4.603.086Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler25-26 46.753.995 62.359.282İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.330.672.402 -1.012.459.276Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -549.226.071 -12.367.403Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-26 17.237.534 49.364.571Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 94.970.820 -76.124.332Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -14.983.454 -26.434.939Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -743.704.238 -933.955.798Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 -28.252.600 -20.814.847Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -7.142.035 15.119.985İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-23-26 -99.572.358 -7.246.513Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-561.548.727 -437.234.450Ödenen Faiz33 -8.074.671 -49.865.589Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -8.996.456 -6.288.542Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -116.206.272 -103.844.261YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI14.777.755 -42.036.136Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-20 3.114.273 5.449.982Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18-20 -55.529.257 -137.227.848Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 379.808 7.308.654Alınan Faiz32 66.812.931 82.433.076FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-81.680.438 607.122.913Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 84.369.959 963.156.205Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -55.516.377 -245.795.114Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.964.020 -4.659.778Ödenen Temettüler27 -105.570.000 -105.578.400YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-761.728.809 -32.146.065NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-761.728.809 -32.146.065DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.283.481.599 1.092.525.405DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 521.752.790 1.060.379.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 521.752.790 1.283.481.599Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar5.778.490.380 5.375.805.509İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 367.336 434.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.778.123.044 5.375.370.848Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar171.253.786 126.954.496İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 2.284 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 171.251.502 126.954.496Stoklar13 2.084.920.870 2.179.891.690Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 25.092.971 10.109.517Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar26 73.134.383 81.467.879ARA TOPLAM8.654.645.180 9.057.710.690Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.654.645.180 9.057.710.690DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 1.220.641 1.193.289Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 37.836.139 38.529.505Maddi Duran Varlıklar18 778.582.731 758.599.771Kullanım Hakkı Varlıkları19 22.483.834 27.451.072Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.860.273 32.669.411Şerefiye21 31.194.401 31.194.401Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 1.665.872 1.475.010Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 125.545.759 70.496.592Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR998.529.377 928.939.640TOPLAM VARLIKLAR9.653.174.557 9.986.650.330KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 94.297.999 64.835.934İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.975.210 3.368.822Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.975.210 3.368.822İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar90.322.789 61.467.112Banka Kredileri8 84.369.959 55.516.377Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.952.830 5.950.735Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar5.102.585.635 5.991.009.249İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 66.701.498 128.075.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.035.884.137 5.862.933.752Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 40.090.086 57.345.817Diğer Borçlar21.796.627 29.641.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 348.028 194.911İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 21.448.599 29.446.269Devlet Teşvik ve Yardımları22 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 8.201.405 15.343.440Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 103.178.846 32.717.489Kısa Vadeli Karşılıklar3.348.246 3.523.812Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.348.246 3.523.812Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 90.934.558 93.498.991ARA TOPLAM5.464.433.402 6.287.915.912Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.464.433.402 6.287.915.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 16.795.741 22.368.244İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.457.892 11.051.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 8.457.892 11.051.885İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.337.849 11.316.359Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 8.337.849 11.316.359Ticari Borçlar10-37 0 0Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar70.081.925 56.174.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 70.081.925 56.174.125Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 100.918.773 52.666.166Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER187.796.439 131.208.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.652.229.841 6.419.124.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.000.928.699 3.567.512.402Ödenmiş Sermaye27 621.000.000 621.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-72.803.734 -64.210.509Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-72.803.734 -64.210.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -72.803.734 -64.210.509Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 192.853.288 185.255.288Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.712.299.623 2.238.671.995Net Dönem Karı veya Zararı547.579.522 586.795.628Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 16.017 13.481TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.000.944.716 3.567.525.883TOPLAM KAYNAKLAR9.653.174.557 9.986.650.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651Transferler40.068.912 549.256.630 -589.325.542 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.874.391 383.387.947 380.513.556 1.798 380.515.354Kar Payları-105.570.000 -105.570.000 -8.400 -105.578.400Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -62.640.153 185.255.288 2.238.671.995 383.387.947 3.365.675.077 12.528 3.365.687.605Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.598.000 473.627.628 -481.225.628 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.593.225 547.579.522 538.986.297 2.536 538.988.833Kar Payları27 -105.570.000 -105.570.000 0 -105.570.000Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -72.803.734 192.853.288 2.712.299.623 547.579.522 4.000.928.699 16.017 4.000.944.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)547.582.106 383.389.761 264.064.632 136.543.485DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.593.273 -2.874.407 -3.244.128 522.170Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -10.741.592 -3.593.009 -4.055.161 652.712Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.148.319 718.602 811.033 -130.542Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.148.319 718.602 811.033 -130.542Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.593.273 -2.874.407 -3.244.128 522.170TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)538.988.833 380.515.354 260.820.504 137.065.655Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 2.536 1.798 1.317 652Ana Ortaklık Payları538.986.297 380.513.556 260.819.187 137.065.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958708BIST