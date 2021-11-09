***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 18.200.850.235 15.428.919.648 6.591.858.022 5.198.734.912Satışların Maliyeti28 -16.559.596.403 -14.235.485.904 -6.129.356.978 -4.867.698.319TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.641.253.832 1.193.433.744 462.501.044 331.036.593BRÜT KAR (ZARAR)1.641.253.832 1.193.433.744 462.501.044 331.036.593Genel Yönetim Giderleri29-30 -139.776.791 -115.841.090 -60.563.715 -48.779.612Pazarlama Giderleri29-30 -617.741.660 -540.148.197 -202.591.705 -175.786.028Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 771.466.009 461.618.181 249.369.687 227.049.830Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -810.242.934 -433.780.049 -271.179.450 -222.710.135ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)844.958.456 565.282.589 177.535.861 110.810.648Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 126.905.681 125.184.584 54.305.163 34.625.237Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -78.541 -119.858 0 -39.179FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)971.785.596 690.347.315 231.841.024 145.396.706Finansman Giderleri33 -12.023.525 -69.274.155 -1.680.447 -16.342.648SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)959.762.071 621.073.160 230.160.577 129.054.058Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-240.082.067 -137.457.407 -58.062.679 -28.828.066Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -247.616.035 -140.631.574 -60.948.406 -32.614.858Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 7.533.968 3.174.167 2.885.727 3.786.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)719.680.004 483.615.753 172.097.898 100.225.992DÖNEM KARI (ZARARI)719.680.004 483.615.753 172.097.898 100.225.992Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.346 2.211 762 397Ana Ortaklık Payları719.676.658 483.613.542 172.097.136 100.225.595Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 1,15900000 0,77900000 0,27700000 0,16100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI371.809.662 235.511.084Dönem Karı (Zararı)719.680.004 483.615.753Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)719.680.004 483.615.753Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler263.919.748 220.426.068Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19-20 60.119.641 54.307.128Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-11 8.756.020 13.551.380Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23-25 17.810.129 12.507.688Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-108.194.298 -48.058.052Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -116.815.213 -112.733.331Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 8.620.915 64.675.279Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -16.376.280 -7.960.456Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 240.082.067 137.457.407Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -4.188.534 -7.003.993Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler25-26 65.911.003 65.624.966İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-363.171.874 -259.130.969Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.206.170.195 -510.290.793Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-26 -80.374.001 -4.246.510Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 53.718.865 3.022.066Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -8.657.561 -5.227.891Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.021.580.376 299.770.967Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 -37.202.981 -28.617.929Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -6.423.953 1.656.484İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-23-26 -99.642.424 -15.197.363Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları620.427.878 444.910.852Ödenen Faiz33 -8.620.915 -64.675.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -18.275.023 -9.734.086Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -221.722.278 -134.990.403YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI42.257.579 -23.321.502Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-20 5.181.473 8.329.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18-20 -80.118.915 -155.708.265Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 379.808 11.324.232Alınan Faiz32 116.815.213 112.733.331FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.867.081 -300.753.617Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 94.665.326 57.609.566Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -55.516.377 -245.795.114Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.446.030 -6.989.669Ödenen Temettüler27 -105.570.000 -105.578.400YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)340.200.160 -88.564.035NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)340.200.160 -88.564.035DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.283.481.599 1.092.525.405DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.623.681.759 1.003.961.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.623.681.759 1.283.481.599Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar6.417.970.131 5.375.805.509İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 1.063.881 434.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 6.416.906.250 5.375.370.848Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar271.327.692 126.954.496İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 271.327.692 126.954.496Stoklar13 2.126.172.825 2.179.891.690Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 18.767.078 10.109.517Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar26 76.898.211 81.467.879ARA TOPLAM10.534.817.696 9.057.710.690Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.534.817.696 9.057.710.690DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 1.214.260 1.193.289Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 37.679.718 38.529.505Maddi Duran Varlıklar18 785.393.058 758.599.771Kullanım Hakkı Varlıkları19 20.000.217 27.451.072Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.803.293 32.669.411Şerefiye21 31.194.401 31.194.401Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 1.608.892 1.475.010Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 137.620.905 70.496.592Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.014.711.451 928.939.640TOPLAM VARLIKLAR11.549.529.147 9.986.650.330KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 104.593.366 64.835.934İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.975.209 3.368.822Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.975.209 3.368.822İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar100.618.157 61.467.112Banka Kredileri8 94.665.326 55.516.377Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.952.831 5.950.735Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar6.840.963.792 5.991.009.249İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 156.934.287 128.075.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 6.684.029.505 5.862.933.752Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 40.993.930 57.345.817Diğer Borçlar21.988.659 29.641.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 194.911İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 21.988.659 29.446.269Devlet Teşvik ve Yardımları22 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 8.919.487 15.343.440Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 58.611.246 32.717.489Kısa Vadeli Karşılıklar3.348.246 3.523.812Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.348.246 3.523.812Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 106.195.061 93.498.991ARA TOPLAM7.185.613.787 6.287.915.912Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.185.613.787 6.287.915.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 14.313.731 22.368.244İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.464.091 11.051.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 7.464.091 11.051.885İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.849.640 11.316.359Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 6.849.640 11.316.359Ticari Borçlar10-37 0 0Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar75.125.017 56.174.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 75.125.017 56.174.125Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 108.373.354 52.666.166Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER197.812.102 131.208.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.383.425.889 6.419.124.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.166.086.526 3.567.512.402Ödenmiş Sermaye27 621.000.000 621.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-79.743.043 -64.210.509Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-79.743.043 -64.210.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -79.743.043 -64.210.509Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 192.853.288 185.255.288Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.712.299.623 2.238.671.995Net Dönem Karı veya Zararı719.676.658 586.795.628Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 16.732 13.481TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.166.103.258 3.567.525.883TOPLAM KAYNAKLAR11.549.529.147 9.986.650.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651Transferler40.068.912 549.256.630 -589.325.542 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.156.977 483.613.542 479.456.565 2.192 479.458.757Kar Payları-105.570.000 -105.570.000 -8.400 -105.578.400Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -63.922.739 185.255.288 2.238.671.995 483.613.542 3.464.618.086 12.922 3.464.631.008Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.598.000 473.627.628 -481.225.628 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.532.534 719.676.658 704.144.124 3.251 704.147.375Kar Payları27 -105.570.000 -105.570.000 0 -105.570.000Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -79.743.043 192.853.288 2.712.299.623 719.676.658 4.166.086.526 16.732 4.166.103.258Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)719.680.004 483.615.753 172.097.898 100.225.992DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.532.629 -4.156.996 -6.939.356 -1.282.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -19.415.786 -5.196.246 -8.674.194 -1.603.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.883.157 1.039.250 1.734.838 320.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.883.157 1.039.250 1.734.838 320.648Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.532.629 -4.156.996 -6.939.356 -1.282.589TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)704.147.375 479.458.757 165.158.542 98.943.403Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 3.251 2.192 715 394Ana Ortaklık Payları704.144.124 479.456.565 165.157.827 98.943.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976406BIST