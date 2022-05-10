***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 8.568.051.125 5.789.513.494Satışların Maliyeti20 -7.520.343.096 -5.229.816.505TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.047.708.029 559.696.989BRÜT KAR (ZARAR)1.047.708.029 559.696.989Genel Yönetim Giderleri21-22 -70.413.981 -37.202.821Pazarlama Giderleri21-22 -344.500.126 -206.403.493Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 290.543.729 243.357.083Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -264.412.660 -255.473.690ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)658.924.991 303.974.068Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 57.080.994 50.860.493Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -1.514 -46.044FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)716.004.471 354.788.517Finansman Giderleri25 -1.409.903 -5.564.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)714.594.568 349.224.483Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-165.896.801 -65.707.009Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -178.955.000 -82.371.884Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 13.058.199 16.664.875SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)548.697.767 283.517.474DÖNEM KARI (ZARARI)548.697.767 283.517.474Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.371 1.247Ana Ortaklık Payları548.695.396 283.516.227Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 0,88400000 0,45700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-537.049.756 -427.016.495Dönem Karı (Zararı)548.697.767 283.517.474Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)548.697.767 283.517.474Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler252.913.837 113.168.879Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12-13 22.535.102 19.567.134Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-7 1.658.980 1.724.159Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16-17 11.185.214 6.114.834Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-48.787.586 -43.230.801Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -49.479.165 -47.660.632Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 691.579 4.429.831Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 20.096.355 10.716.184Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 165.896.801 65.707.009Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -5.392.011 -1.462.246Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17-18 85.720.982 54.032.606İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.266.075.518 -779.744.208Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.304.250.004 -524.707.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-18 45.615.998 31.362.712Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -931.012.391 -411.639.072Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -29.521.100 -20.703.532Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.121.112.255 294.906.634Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -30.509.161 -42.795.904Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -1.275.241 -8.020.612İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-16-18 -136.235.874 -98.146.666Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-464.463.914 -383.057.855Ödenen Faiz25 -691.579 -4.429.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -8.068.503 -4.576.859Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -63.825.760 -34.951.950YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI21.491.416 25.379.070Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-13 5.542.823 2.116.238Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11-13 -33.995.197 -24.777.608Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 464.625 379.808Alınan Faiz24 49.479.165 47.660.632FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.603.574 58.646.377Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 158.468.230 116.644.765Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -86.394.475 -55.516.377Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.464.931 -2.482.011Ödenen Temettüler19 -5.250 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-445.954.766 -342.991.048NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-445.954.766 -342.991.048DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.421.595.247 1.283.481.599DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 975.640.481 940.490.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 975.640.481 1.421.595.247Ticari Alacaklar8.737.813.547 7.612.022.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-28 3.113.033 8.296.333İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 8.734.700.514 7.603.726.625Diğer Alacaklar207.182.567 199.856.202İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-28 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 207.182.567 199.856.202Stoklar8 3.251.575.056 2.320.562.665Peşin Ödenmiş Giderler9 44.822.331 15.301.231Diğer Dönen Varlıklar18 104.938.076 106.357.823ARA TOPLAM13.321.972.058 11.ARLIKLAR13.321.972.058 11.675.696.126DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 1.214.150 1.205.285Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 36.815.838 37.434.632Maddi Duran Varlıklar11 861.783.976 847.958.918Kullanım Hakkı Varlıkları12 15.359.482 17.516.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.420.042 32.624.532Şerefiye14 31.194.401 31.194.401Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.225.641 1.430.131Ertelenmiş Vergi Varlığı26 145.522.854 95.552.073TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.093.116.342 1.032.292.038TOPLAM VARLIKLAR14.415.088.400 12.707.988.164KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 168.327.954 96.322.516İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.690.748 3.975.209Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.690.748 3.975.209İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar163.637.206 92.347.307Banka Kredileri5 158.468.230 86.394.475Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 5.168.976 5.952.832Ticari Borçlar8.740.510.671 7.776.102.496İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-28 190.999.516 141.052.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 8.549.511.155 7.635.050.270Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 71.317.562 50.872.862Diğer Borçlar42.241.102 33.043.108İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-28 140.276 94.991İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 42.100.826 32.948.117Devlet Teşvik ve Yardımları15 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 7.196.268 8.471.509Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 176.289.076 61.159.836Kısa Vadeli Karşılıklar3.965.367 3.965.367Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.965.367 3.965.367Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 89.741.984 148.877.251ARA TOPLAM9.299.589.984 8.178.814.945TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.299.589.984 8.178.814.945UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 9.435.105 11.831.719İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.582.063 6.470.289Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.582.063 6.470.289İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.853.042 5.361.430Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.853.042 5.361.430Uzun Vadeli Karşılıklar100.588.289 80.836.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 100.588.289 80.836.123Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 103.517.213 69.931.722TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER213.540.607 162.599.564TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.513.130.591 8.341.414.509ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.901.942.852 4.366.555.749Ödenmiş Sermaye19 621.000.000 621.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-95.618.530 -82.310.237Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-95.618.530 -82.310.237Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -95.618.530 -82.310.237Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 210.003.288 192.853.288Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 3.617.862.698 2.712.299.623Net Dönem Karı veya Zararı548.695.396 922.713.075Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 14.957 17.906TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.901.957.809 4.366.573.655TOPLAM KAYNAKLAR14.415.088.400 12.707.988.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883Transferler0 586.795.628 -586.795.628 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.349.117 283.516.227 278.167.110 1.219 278.168.329Kar Payları0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -69.559.626 185.255.288 2.825.467.623 283.516.227 3.845.679.512 14.700 3.845.694.212Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzka 17.150.000 905.563.075 -922.713.075 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.308.293 548.695.396 535.387.103 2.301 535.389.404Kar Payları19 0 0 -5.250 -5.250Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -95.618.530 210.003.288 3.617.862.698 548.695.396 4.901.942.852 14.957 4.901.957.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)548.697.767 283.517.474DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.308.363 -5.349.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -16.635.454 -6.686.431Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.327.091 1.337.286Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.327.091 1.337.286Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.308.363 -5.349.145TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)535.389.404 278.168.329Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 2.301 1.219Ana Ortaklık Payları535.387.103 278.167.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028550BIST