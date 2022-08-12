***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 18:17
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 18.643.707.213 11.608.992.213 10.075.656.088 5.819.478.719
Satışların Maliyeti
20 -16.706.106.060 -10.430.239.425 -9.185.762.964 -5.200.422.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.937.601.153 1.178.752.788 889.893.124 619.055.799
BRÜT KAR (ZARAR)
1.937.601.153 1.178.752.788 889.893.124 619.055.799
Genel Yönetim Giderleri
21-22 -152.605.372 -79.213.076 -82.191.391 -42.010.255
Pazarlama Giderleri
21-22 -718.348.312 -415.149.955 -373.848.186 -208.746.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 625.266.515 522.096.322 334.722.786 278.739.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -570.513.546 -539.063.484 -306.100.886 -283.589.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.121.400.438 667.422.595 462.475.447 363.448.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 93.524.145 72.600.518 36.443.151 21.740.025
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -67.998 -78.541 -66.484 -32.497
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.214.856.585 739.944.572 498.852.114 385.156.055
Finansman Giderleri
25 -17.814.085 -10.343.078 -16.404.182 -4.779.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.197.042.500 729.601.494 482.447.932 380.377.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-277.700.277 -182.019.388 -111.803.476 -116.312.379
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -288.978.022 -186.667.629 -110.023.022 -104.295.745
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 11.277.745 4.648.241 -1.780.454 -12.016.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
919.342.223 547.582.106 370.644.456 264.064.632
DÖNEM KARI (ZARARI)
919.342.223 547.582.106 370.644.456 264.064.632
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.087 2.584 1.716 1.337
Ana Ortaklık Payları
919.338.136 547.579.522 370.642.740 264.063.295
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 27 1,48000000 0,88200000 0,59700000 0,42500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-766.517.986 -694.826.126
Dönem Karı (Zararı)
919.342.223 547.582.106
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
919.342.223 547.582.106
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
412.939.958 221.541.569
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12-13 46.103.361 39.696.043
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-7 2.731.373 4.185.410
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16-17 21.556.093 12.162.664
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-58.726.399 -58.738.260
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -75.103.835 -66.812.931
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 16.377.436 8.074.671
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 16.980.515 -2.363.586
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 277.700.277 182.019.388
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -14.152.038 -2.174.085
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17-18 120.746.776 46.753.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.825.215.686 -1.330.672.402
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.676.874.443 -549.226.071
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-18 17.358.368 17.237.534
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.027.926.570 94.970.820
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -24.742.053 -14.983.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.021.378.601 -743.704.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -8.011.418 -28.252.600
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 3.542.216 -7.142.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-16-18 -129.940.387 -99.572.358
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-492.933.505 -561.548.727
Ödenen Faiz
25 -16.377.436 -8.074.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -15.887.622 -8.996.456
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -241.319.423 -116.206.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.311.733 14.777.755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-13 14.658.227 3.114.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11-13 -69.988.954 -55.529.257
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 538.625 379.808
Alınan Faiz
24 75.103.835 66.812.931
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.878.171 -81.680.438
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 478.707.755 84.369.959
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -86.394.475 -55.516.377
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.929.859 -4.964.020
Ödenen Temettüler
19 -310.505.250 -105.570.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-669.328.082 -761.728.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-669.328.082 -761.728.809
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.421.595.247 1.283.481.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 752.267.165 521.752.790
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 752.267.165 1.421.595.247
Ticari Alacaklar
10.090.713.873 7.612.022.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-28 1.837.838 8.296.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.088.876.035 7.603.726.625
Diğer Alacaklar
255.647.564 199.856.202
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 255.647.564 199.856.202
Stoklar
8 3.348.489.235 2.320.562.665
Peşin Ödenmiş Giderler
9 40.043.284 15.301.231
Diğer Dönen Varlıklar
18 97.946.056 106.357.823
ARA TOPLAM
14.585.107.177 11.675.696.126
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.585.107.177 11.675.696.126
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 1.313.716 1.205.285
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 36.588.544 37.434.632
Maddi Duran Varlıklar
11 876.081.780 847.958.918
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 13.202.367 17.516.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.502.768 32.624.532
Şerefiye
14 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.308.367 1.430.131
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 161.891.598 95.552.073
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.121.580.773 1.032.292.038
TOPLAM VARLIKLAR
15.706.687.950 12.707.988.164
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 488.567.473 96.322.516
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.690.746 3.975.209
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.690.746 3.975.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
483.876.727 92.347.307
Banka Kredileri
5 478.707.755 86.394.475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.168.972 5.952.832
Ticari Borçlar
9.619.009.457 7.776.102.496
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-28 193.274.796 141.052.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.425.734.661 7.635.050.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 80.071.996 50.872.862
Diğer Borçlar
46.832.835 33.043.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-28 898.975 94.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 45.933.860 32.948.117
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 12.013.725 8.471.509
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 108.818.435 61.159.836
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.037.239 3.965.367
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.037.239 3.965.367
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 153.529.754 148.877.251
ARA TOPLAM
10.512.880.914 8.178.814.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.512.880.914 8.178.814.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.970.183 11.831.719
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.409.379 6.470.289
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.409.379 6.470.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.560.804 5.361.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.560.804 5.361.430
Uzun Vadeli Karşılıklar
114.632.203 80.836.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 114.632.203 80.836.123
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 119.353.606 69.931.722
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
240.955.992 162.599.564
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.753.836.906 8.341.414.509
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.952.834.413 4.366.555.749
Ödenmiş Sermaye
19 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-104.869.709 -82.310.237
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-104.869.709 -82.310.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -104.869.709 -82.310.237
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 237.948.288 192.853.288
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 3.279.417.698 2.712.299.623
Net Dönem Karı veya Zararı
919.338.136 922.713.075
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 16.631 17.906
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.952.851.044 4.366.573.655
TOPLAM KAYNAKLAR
15.706.687.950 12.707.988.164
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883
Transferler
7.598.000 473.627.628 -481.225.628 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.593.225 547.579.522 538.986.297 2.536 538.988.833
Kar Payları
-105.570.000 -105.570.000 0 -105.570.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -72.803.734 192.853.288 2.712.299.623 547.579.522 4.000.928.699 16.017 4.000.944.716
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -82.310.237 192.853.288 2.712.299.623 922.713.075 4.366.555.749 17.906 4.366.573.655
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
45.095.000 567.118.075 -612.213.075 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.559.472 919.338.136 896.778.664 3.975 896.782.639
Kar Payları
19 -310.500.000 -310.500.000 -5.250 -310.505.250
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -104.869.709 237.948.288 3.279.417.698 919.338.136 4.952.834.413 16.631 4.952.851.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
919.342.223 547.582.106 370.644.456 264.064.632
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.559.584 -8.593.273 -9.251.221 -3.244.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -28.199.480 -10.741.592 -11.564.026 -4.055.161
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.639.896 2.148.319 2.312.805 811.033
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.639.896 2.148.319 2.312.805 811.033
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.559.584 -8.593.273 -9.251.221 -3.244.128
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
896.782.639 538.988.833 361.393.235 260.820.504
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 3.975 2.536 1.674 1.317
Ana Ortaklık Payları
896.778.664 538.986.297 361.391.561 260.819.187
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055147
BIST