***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 18.643.707.213 11.608.992.213 10.075.656.088 5.819.478.719Satışların Maliyeti20 -16.706.106.060 -10.430.239.425 -9.185.762.964 -5.200.422.920TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.937.601.153 1.178.752.788 889.893.124 619.055.799BRÜT KAR (ZARAR)1.937.601.153 1.178.752.788 889.893.124 619.055.799Genel Yönetim Giderleri21-22 -152.605.372 -79.213.076 -82.191.391 -42.010.255Pazarlama Giderleri21-22 -718.348.312 -415.149.955 -373.848.186 -208.746.462Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 625.266.515 522.096.322 334.722.786 278.739.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -570.513.546 -539.063.484 -306.100.886 -283.589.794ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.121.400.438 667.422.595 462.475.447 363.448.527Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 93.524.145 72.600.518 36.443.151 21.740.025Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -67.998 -78.541 -66.484 -32.497FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.214.856.585 739.944.572 498.852.114 385.156.055Finansman Giderleri25 -17.814.085 -10.343.078 -16.404.182 -4.779.044SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.197.042.500 729.601.494 482.447.932 380.377.011Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-277.700.277 -182.019.388 -111.803.476 -116.312.379Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -288.978.022 -186.667.629 -110.023.022 -104.295.745Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 11.277.745 4.648.241 -1.780.454 -12.016.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)919.342.223 547.582.106 370.644.456 264.064.632DÖNEM KARI (ZARARI)919.342.223 547.582.106 370.644.456 264.064.632Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.087 2.584 1.716 1.337Ana Ortaklık Payları919.338.136 547.579.522 370.642.740 264.063.295Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 1,48000000 0,88200000 0,59700000 0,42500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-766.517.986 -694.826.126Dönem Karı (Zararı)919.342.223 547.582.106Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)919.342.223 547.582.106Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler412.939.958 221.541.569Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12-13 46.103.361 39.696.043Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-7 2.731.373 4.185.410Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16-17 21.556.093 12.162.664Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-58.726.399 -58.738.260Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -75.103.835 -66.812.931Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 16.377.436 8.074.671Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 16.980.515 -2.363.586Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 277.700.277 182.019.388Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -14.152.038 -2.174.085Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17-18 120.746.776 46.753.995İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.825.215.686 -1.330.672.402Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.676.874.443 -549.226.071Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-18 17.358.368 17.237.534Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -1.027.926.570 94.970.820Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -24.742.053 -14.983.454Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 2.021.378.601 -743.704.238Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -8.011.418 -28.252.600Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 3.542.216 -7.142.035İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-16-18 -129.940.387 -99.572.358Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-492.933.505 -561.548.727Ödenen Faiz25 -16.377.436 -8.074.671Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -15.887.622 -8.996.456Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -241.319.423 -116.206.272YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI20.311.733 14.777.755Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-13 14.658.227 3.114.273Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11-13 -69.988.954 -55.529.257Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 538.625 379.808Alınan Faiz24 75.103.835 66.812.931FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.878.171 -81.680.438Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 478.707.755 84.369.959Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -86.394.475 -55.516.377Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.929.859 -4.964.020Ödenen Temettüler19 -310.505.250 -105.570.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-669.328.082 -761.728.809NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-669.328.082 -761.728.809DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.421.595.247 1.283.481.599DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 752.267.165 521.752.790Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 752.267.165 1.421.595.247Ticari Alacaklar10.090.713.873 7.612.022.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-28 1.837.838 8.296.333İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 10.088.876.035 7.603.726.625Diğer Alacaklar255.647.564 199.856.202İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-28 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 255.647.564 199.856.202Stoklar8 3.348.489.235 2.320.562.665Peşin Ödenmiş Giderler9 40.043.284 15.301.231Diğer Dönen Varlıklar18 97.946.056 106.357.823ARA TOPLAM14.585.107.177 11.675.696.126TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.585.107.177 11.675.696.126DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 1.313.716 1.205.285Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 36.588.544 37.434.632Maddi Duran Varlıklar11 876.081.780 847.958.918Kullanım Hakkı Varlıkları12 13.202.367 17.516.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.502.768 32.624.532Şerefiye14 31.194.401 31.194.401Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.308.367 1.430.131Ertelenmiş Vergi Varlığı26 161.891.598 95.552.073TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.121.580.773 1.032.292.038TOPLAM VARLIKLAR15.706.687.950 12.707.988.164KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 488.567.473 96.322.516İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.690.746 3.975.209Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.690.746 3.975.209İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar483.876.727 92.347.307Banka Kredileri5 478.707.755 86.394.475Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 5.168.972 5.952.832Ticari Borçlar9.619.009.457 7.776.102.496İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-28 193.274.796 141.052.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 9.425.734.661 7.635.050.270Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 80.071.996 50.872.862Diğer Borçlar46.832.835 33.043.108İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-28 898.975 94.991İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 45.933.860 32.948.117Devlet Teşvik ve Yardımları15 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 12.013.725 8.471.509Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 108.818.435 61.159.836Kısa Vadeli Karşılıklar4.037.239 3.965.367Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.037.239 3.965.367Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 153.529.754 148.877.251ARA TOPLAM10.512.880.914 8.178.814.945TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.512.880.914 8.178.814.945UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 6.970.183 11.831.719İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.409.379 6.470.289Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.409.379 6.470.289İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.560.804 5.361.430Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.560.804 5.361.430Uzun Vadeli Karşılıklar114.632.203 80.836.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 114.632.203 80.836.123Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 119.353.606 69.931.722TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER240.955.992 162.599.564TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.753.836.906 8.341.414.509ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.952.834.413 4.366.555.749Ödenmiş Sermaye19 621.000.000 621.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-104.869.709 -82.310.237Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-104.869.709 -82.310.237Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -104.869.709 -82.310.237Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 237.948.288 192.853.288Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 3.279.417.698 2.712.299.623Net Dönem Karı veya Zararı919.338.136 922.713.075Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 16.631 17.906TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.952.851.044 4.366.573.655TOPLAM KAYNAKLAR15.706.687.950 12.707.988.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883Transferler7.598.000 473.627.628 -481.225.628 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.593.225 547.579.522 538.986.297 2.536 538.988.833Kar Payları-105.570.000 -105.570.000 0 -105.570.000Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -72.803.734 192.853.288 2.712.299.623 547.579.522 4.000.928.699 16.017 4.000.944.716Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -82.310.237 192.853.288 2.712.299.623 922.713.075 4.366.555.749 17.906 4.366.573.655Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler45.095.000 567.118.075 -612.213.075 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.559.472 919.338.136 896.778.664 3.975 896.782.639Kar Payları19 -310.500.000 -310.500.000 -5.250 -310.505.250Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -104.869.709 237.948.288 3.279.417.698 919.338.136 4.952.834.413 16.631 4.952.851.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)919.342.223 547.582.106 370.644.456 264.064.632DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.559.584 -8.593.273 -9.251.221 -3.244.128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -28.199.480 -10.741.592 -11.564.026 -4.055.161Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.639.896 2.148.319 2.312.805 811.033Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.639.896 2.148.319 2.312.805 811.033Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.559.584 -8.593.273 -9.251.221 -3.244.128TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)896.782.639 538.988.833 361.393.235 260.820.504Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 3.975 2.536 1.674 1.317Ana Ortaklık Payları896.778.664 538.986.297 361.391.561 260.819.187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055147BIST