***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2021 11:33
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 23.02.2021
Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2020 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2021 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek onaya sunulması, 2021 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi
11 - 2020 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
13 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Olağan Genel Kurula ilişkin tescil işlemi 05.04.2021 tarihinde yapılmış olup, ticaret sicil gazetesinin 05.04.2021 tarih 10302 sayısılı nüshasında yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923709
BIST