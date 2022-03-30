***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.02.2022Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların ve ücret politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2022 yılı huzur hakkı ve diğer ücretlerin tespiti.8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.9 - 2021 hesap yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.10 - Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.11 - 2021 hesap yılı içerisinde Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.12 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.13 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.14 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2022 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK:0.03.2022 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014062BIST