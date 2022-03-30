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***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2022 16:33
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.02.2022
Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların ve ücret politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2022 yılı huzur hakkı ve diğer ücretlerin tespiti.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - 2021 hesap yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
11 - 2021 hesap yılı içerisinde Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
13 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2022 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK:0.03.2022 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014062


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Tam 6.007 6.157 83,11  
Yarım 2.903 2.978 40,20  
Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
Gümüş.Ons 24,89 24,92 0,13  
Gümüş Gr. 11,76 11,78 0,16  
B. Petrol 111 111 3,10  
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