***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2022 16:45
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarih
16:422.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 30,69
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:4214,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0418
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:4216,1582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0431
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:42919,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,74
|Açılış
|: 919,30
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
919,97
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ULUSE
|150,70
|14.789.129
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.693.958
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.737.512
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|51.047.099
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.871.550
|% 9,93
|
|CEOEM
|11,94
|71.164.720
|% -9,48
|
|LIDER
|18,73
|744.956.165
|% -8,63
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|2,99
|10.705.329
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,40
|3.333.216
|% -4,00
|
|THYAO
|34,76
|4.313.414.689
|% 3,89
|
|ASELS
|26,12
|2.906.222.913
|% 3,08
|
|KRDMD
|15,91
|2.720.856.549
|% 0,38
|
|GARAN
|12,59
|2.570.229.281
|% -0,32
|
|SISE
|16,64
|2.307.599.492
|% 2,27
|
|ODAS
|1,92
|786.863.774
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,58
|867.834.457
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,24
|1.173.971.052
|% 0,71
|
|GARAN
|12,59
|2.570.229.281
|% -0,32
|
|AKBNK
|7,78
|1.565.992.144
|% 0,78
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7173
|14,7204
|% 0,28
|
|Euro
|16,1479
|16,1582
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,3101
|19,4070
|% 0,56
|
|Frank
|15,8622
|15,9577
|% 0,48
|
|Riyal
|3,9125
|3,9321
|% 0,26
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|9,97
|
|Altın Gr.
|917
|917
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|37,00
|
|Tam
|6.052
|6.202
|44,57
|
|Yarım
|2.925
|3.000
|21,55
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|10,78
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,70
|
Seans Raporu
16:40
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 75 artarak (% 1.31 ) 2, 611
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16:55XU100
Endeks 2, 342 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 41, 412.00 milyon TL de
-
16:55TATGD
Yüzde 4.51 oranında artışla 12.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 647, 299 adet işlem
-
16:54INFO
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 912, 739 adet işlem
-
16:53ACSEL
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 548, 609 adet işlem