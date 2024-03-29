***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2024 15:49
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 27.02.2024
Genel Kurul Tarihi 29.03.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2024 yılı huzur hakkı tespiti ve 2024 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
11 - Bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - 2023 yılı hesap döneminde Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
14 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet Mektubu ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2024 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2024 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264301
BIST