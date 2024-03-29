***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 27.02.2024Genel Kurul Tarihi 29.03.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-AltunizadeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2024 yılı huzur hakkı tespiti ve 2024 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.10 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.11 - Bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.12 - 2023 yılı hesap döneminde Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.13 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.14 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Mektubu ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2024 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2024 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264301BIST