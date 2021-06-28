***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.03.2021 tarihi itibariyle bazı basın organlarında, Şirketimizin büyük ortağı Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ne kayyum atanmasının talep edildiğine ilişkin haberler yer almış, bu çerçevede Şirketimiz tarafından, haberde belirtilen davanın konusunun, Selçuk Ecza Holding kurucusu merhum Ahmet Keleşoğlu'nun varislerinin taraf olduğu, şahıslararası bir dava süreci olduğu ve Şirketimizin tüzel kişiliğini ilgilendiren herhangi bir dava veya talep sözkonusu olmadığı aynı tarihli KAP duyurusu ile açıklanmıştır.Bu defa 28.06.2021 tarihi itibariyle, aynı hukuki süreçten bahisle, Şirketimizin son genel kurulunun iptaline ilişkin bir dava açıldığı yönünde, muğlak bilgiler içeren bir habere bazı basın organlarında yer verildiği görülmüştür. Duyurumuzun yapıldığı tarih itibariyle, genel kurul iptaline ilişkin bir dava açıldığı yönünde resmi makamlarca Şirketimize yapılmış herhangi bir bildirim bulunmamaktadır. Şirketimizin 2020 mali yılına ilişkin olağan Genel Kurulu 30.03.2021 tarihinde usulüne uygun olarak yapılmış olup, herhangi bir hukuki sürecin sözkonusu olması halinde, ilgili mevzuata uygun duyurular yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944528BIST