***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
28.06.2021 17:20
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.03.2021 tarihi itibariyle bazı basın organlarında, Şirketimizin büyük ortağı Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ne kayyum atanmasının talep edildiğine ilişkin haberler yer almış, bu çerçevede Şirketimiz tarafından, haberde belirtilen davanın konusunun, Selçuk Ecza Holding kurucusu merhum Ahmet Keleşoğlu'nun varislerinin taraf olduğu, şahıslararası bir dava süreci olduğu ve Şirketimizin tüzel kişiliğini ilgilendiren herhangi bir dava veya talep sözkonusu olmadığı aynı tarihli KAP duyurusu ile açıklanmıştır.
Bu defa 28.06.2021 tarihi itibariyle, aynı hukuki süreçten bahisle, Şirketimizin son genel kurulunun iptaline ilişkin bir dava açıldığı yönünde, muğlak bilgiler içeren bir habere bazı basın organlarında yer verildiği görülmüştür. Duyurumuzun yapıldığı tarih itibariyle, genel kurul iptaline ilişkin bir dava açıldığı yönünde resmi makamlarca Şirketimize yapılmış herhangi bir bildirim bulunmamaktadır. Şirketimizin 2020 mali yılına ilişkin olağan Genel Kurulu 30.03.2021 tarihinde usulüne uygun olarak yapılmış olup, herhangi bir hukuki sürecin sözkonusu olması halinde, ilgili mevzuata uygun duyurular yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944528
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0700
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6766
18:0510,3801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0864
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3491
18:05497,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,65
|Açılış
|: 497,42
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|SUMAS
|62,55
|850.283
|% 9,93
|
|SANEL
|4,53
|3.049.199
|% 6,09
|
|CANTE
|8,65
|53.833.279
|% 5,75
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|CRFSA
|39,28
|5.720.779
|% -7,58
|
|CASA
|129,60
|411.040
|% -7,30
|
|AYDEM
|6,24
|41.962.051
|% -7,28
|
|IHLGM
|1,05
|54.682.486
|% -7,08
|
|BERA
|12,43
|325.523.192
|% -2,05
|
|BASGZ
|10,37
|165.260.065
|% -1,24
|
|QUAGR
|28,30
|81.614.598
|% 2,91
|
|SOKM
|11,54
|68.087.632
|% -0,52
|
|CANTE
|8,65
|53.833.279
|% 5,75
|
|BASGZ
|10,37
|165.260.065
|% -1,24
|
|GWIND
|3,48
|46.036.195
|% -4,66
|
|BMSCH
|5,62
|47.030.702
|% 0,72
|
|AKYHO
|1,78
|13.930.164
|% -5,82
|
|TURSG
|4,77
|33.456.653
|% -2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6891
|8,6943
|% -0,80
|
|Euro
|10,3706
|10,3801
|% -0,83
|
|Sterlin
|12,0344
|12,0948
|% -0,81
|
|Frank
|9,4188
|9,4756
|% -1,03
|
|Riyal
|2,3094
|2,3210
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,58
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|-1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS