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***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

28.06.2021 17:20



***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     18.03.2021 tarihi itibariyle bazı basın organlarında, Şirketimizin büyük ortağı Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ne kayyum atanmasının talep edildiğine ilişkin haberler yer almış, bu çerçevede  Şirketimiz tarafından, haberde belirtilen davanın konusunun, Selçuk Ecza Holding kurucusu merhum Ahmet Keleşoğlu'nun varislerinin taraf olduğu, şahıslararası bir dava süreci olduğu ve Şirketimizin tüzel kişiliğini ilgilendiren herhangi bir dava veya talep sözkonusu olmadığı aynı tarihli KAP duyurusu ile açıklanmıştır.
Bu defa 28.06.2021 tarihi itibariyle, aynı hukuki süreçten bahisle, Şirketimizin son genel kurulunun iptaline ilişkin bir dava açıldığı yönünde, muğlak bilgiler içeren bir habere bazı basın organlarında yer verildiği görülmüştür. Duyurumuzun yapıldığı tarih itibariyle, genel kurul iptaline ilişkin bir dava açıldığı yönünde resmi makamlarca Şirketimize yapılmış herhangi bir bildirim bulunmamaktadır. Şirketimizin 2020 mali yılına ilişkin olağan Genel Kurulu 30.03.2021 tarihinde usulüne uygun olarak yapılmış olup, herhangi bir hukuki sürecin sözkonusu olması halinde, ilgili mevzuata uygun duyurular yapılacaktır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944528


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