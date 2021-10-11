***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin büyük ortağı Selçuk Ecza Holding A.Ş. kurucusu merhum Ahmet Keleşoğlu'nun varisleri arasında yürüyen hukuki sürece ilişkin olarak, çeşitli defalar bazı basın organlarında haberler yer almış ve sözkonusu haberlere ilişkin mevzuatın öngördüğü KAP açıklamaları yapılmıştır. Bu defa 11.10.2021 tarihi itibariyle bazı basın organlarında, aynı hukuki sürece atıfla, Yönetim Kurulu Başkanımız hakkında yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında, finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük, güveni kötüye kullanma ve şirket hakkında yanlış bilgi vermek ya da genel kurula sunulan raporlarda gerçeğe aykırı bilgi vermek suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu hakkında haberler yer almaktadır.Şirketimiz, yasal defterleri,muhasebe kayıtları, finansal tablo ve raporları mevcut mevzuata uygun şekilde ve ilgili dönemlerde bağımsız denetime tabi tutulmak suretiyle düzenlenmekte olup, gerek bu konuda gerekse genel kurula ilişkin iş ve işlemlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tam uyum gösterilmektedir.Bu çerçevede, haberde yer alan süreç varisler arası bahse konu hukuki sürecin bir devamı niteliğinde olup, Şirketimizin iş ve işlemlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969540BIST