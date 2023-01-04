***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.11.2022 tarihli toplantısında alınan borçlanma aracı ihracına ilişkin karar çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 16.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylanmasını müteakip, 03.01.2023 tarihinde duyurulmuş olan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093032BIST