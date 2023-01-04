***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.01.2023 10:57
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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03.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.11.2022 tarihli toplantısında alınan borçlanma aracı ihracına ilişkin karar çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 16.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylanmasını müteakip, 03.01.2023 tarihinde duyurulmuş olan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093032
BIST
11:025.593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -33,35
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.573
11:0218,7412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:0219,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1773
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9434
En Düşük
19,7379
11:021.119,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 13,54
|Açılış
|: 1.119,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.119,98
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:02
|EYGYO
|22,90
|7.527.596
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|27.103.599
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|133.516.947
|% 9,93
|
|ADEL
|132,20
|40.470.789
|% 7,31
|
|BFREN
|5.078,00
|142.086.438
|% 6,79
|
|MRGYO
|6,05
|5.383.542
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.085.780
|% -9,93
|
|TUREX
|28,38
|17.088.348
|% -7,38
|
|NTGAZ
|39,44
|31.526.951
|% -6,94
|
|LIDER
|90,85
|12.349.026
|% -6,72
|
|EREGL
|42,86
|3.218.845.164
|% 1,47
|
|EKGYO
|9,45
|2.980.907.460
|% 0,32
|
|KRDMD
|19,21
|1.819.254.995
|% 2,13
|
|THYAO
|147,00
|1.785.350.051
|% -0,27
|
|ASELS
|66,90
|1.741.446.856
|% -3,18
|
|EKGYO
|9,45
|2.980.907.460
|% 0,32
|
|KRDMD
|19,21
|1.819.254.995
|% 2,13
|
|EREGL
|42,86
|3.218.845.164
|% 1,47
|
|YKBNK
|11,85
|706.566.134
|% 1,02
|
|ISCTR
|12,89
|682.117.764
|% 1,74
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7361
|18,7412
|% 0,10
|
|Euro
|19,9292
|19,9434
|% 0,90
|
|Sterlin
|22,4704
|22,5830
|% 0,58
|
|Frank
|20,0880
|20,2090
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9688
|4,9937
|% 0,13
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|21,24
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|12,52
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.565
|7.634
|59,00
|
|Yarım
|3.664
|3.732
|29,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.866
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,18
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|-0,44
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