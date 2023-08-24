***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.08.2023 18:21
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.08.2023 tarihli toplantısında alınan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ndan 1 yıl süre için geçerli olmak üzere alınacak izin kapsamında, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 3 (Üç) yıla kadar çeşitli vadelerde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olmak üzere tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin kararı çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 24.08.2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189378
BIST