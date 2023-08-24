***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.08.2023 tarihli toplantısında alınan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ndan 1 yıl süre için geçerli olmak üzere alınacak izin kapsamında, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 3 (Üç) yıla kadar çeşitli vadelerde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olmak üzere tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin kararı çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 24.08.2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189378BIST