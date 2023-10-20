***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.10.2023 18:34
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.10.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.08.2023 tarihli toplantısında alınan borçlanma aracı ihracına ilişkin karar çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 24.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 İhraççı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208318
BIST