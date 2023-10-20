***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.10.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.08.2023 tarihli toplantısında alınan borçlanma aracı ihracına ilişkin karar çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 24.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 İhraççı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208318BIST