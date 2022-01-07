***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.01.2022 09:04
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.01.2022 tarihli toplantısında,
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinde belirtilen 750.000.000,- TL.(yediyüzellimilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolduğundan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve ayrıca sermaye piyasası mevzuatının güncel haline uyum sağlanmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'inci maddesinin ekli şekilde tadili konusunda gerekli hazırlıkların yapılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan madde tadili tasarısı için uygun görüş alınmasını takiben gerekli onayın alınması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,
3. Ön izinlerin alınmış olması kaydıyla, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin yapılmasına,
karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 yeni metin eski metin.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989675
BIST