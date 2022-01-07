Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.01.2022 09:04
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.01.2022 tarihli toplantısında,
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinde belirtilen 750.000.000,- TL.(yediyüzellimilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolduğundan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve ayrıca sermaye piyasası mevzuatının güncel haline uyum sağlanmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'inci maddesinin ekli şekilde tadili konusunda gerekli hazırlıkların yapılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan madde tadili tasarısı için uygun görüş alınmasını takiben gerekli onayın alınması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,
3. Ön izinlerin alınmış olması kaydıyla, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin yapılmasına,
karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 yeni metin eski metin.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989675


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.008
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  2.008  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 54,10 44.844.168 % 0,00  
YUNSA 13,48 5.881.254 % 0,00  
ULAS 3,13 871.557 % 0,00  
ZRGYO 2,40 11.616.186 % 0,00  
VBTYZ 22,12 13.439.289 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8017 13,8455 % 0,03  
Euro 15,5968 15,6698 % 0,16  
Sterlin 18,6721 18,7658 % 0,31  
Frank 14,9514 15,0415 % 0,26  
Riyal 3,6723 3,6908 % 0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 1,45  
Altın Gr. 796 796 2,31  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,03 22,07 -0,13  
Gümüş Gr. 9,81 9,81 -0,04  
B. Petrol 82,71 82,71 0,72  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru