***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 07.01.2022 tarihli toplantısında,1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinde belirtilen 750.000.000,- TL.(yediyüzellimilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolduğundan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve ayrıca sermaye piyasası mevzuatının güncel haline uyum sağlanmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'inci maddesinin ekli şekilde tadili konusunda gerekli hazırlıkların yapılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,2. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan madde tadili tasarısı için uygun görüş alınmasını takiben gerekli onayın alınması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,3. Ön izinlerin alınmış olması kaydıyla, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin yapılmasına,karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 yeni metin eski metin.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989675BIST