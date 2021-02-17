***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı301.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820964Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıHAYIRİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİLGİSİZKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİLGİSİZKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİLGİSİZŞirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/bagis-yardim-politikasiBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206975Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıYOKTURGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiYOKTUR1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıOlağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardırEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 82,421.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/kar-dagitim-politikasiYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniGündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 21.02.2020 tarih ve 13 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek Şirket tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 535.140.393,48 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 694.895.542,00 TL net dönem karı oluştuğu TTK’nın 519 uncu maddesi çerçevesinde genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayenin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 694.895.542,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.200.993,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 696.096.535,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 105.570.000,00 TL’nın, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 17.04.2020 tarihinde başlamak suretiyle yapılması 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 21.02.2020 tarih ve 13 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek Şirket tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 535.140.393,48 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 694.895.542,00 TL net dönem karı oluştuğu TTK’nın 519 uncu maddesi çerçevesinde genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayenin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 694.895.542,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.200.993,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 696.096.535,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 105.570.000,00 TL’nın, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 17.04.2020 tarihinde başlamak suretiyle yapılması 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831715Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı27/03/2020 0 % 93,01 % 83,31 % 9,7 https://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/genel-kurullar/genel-kurul-2019 - - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831715İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıhttp://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/ucretlendirme-politikasiFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıMali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33 2 2Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 66 % 66 - -Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66 % 66 6 6Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 66 % 66 1 -İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıİç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyeti Hakkında BilgilerYönetim kurulu başkanının adıM. Sonay Gürgenİcra başkanı / genel müdürün adıM. Sonay GürgenYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/413175Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın üyelerin sayısı ve oranı1 %11.11Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıM. Sonay Gürgen İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/1981 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)Mehmet Yılmaz İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/10/2005 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)İ. Haluk Öğütçü İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/10/2005 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)Ali Akcan İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/10/2005 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)H. Kurtuluş Karpuzcu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/08/2018 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)Mustafa Keleş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/02/2015 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)Selma Feride Çeliktemur İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)M. Emin Öztaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)Nuri Güzveli İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı19İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların temsil edildiği yönetim organları3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİnsan KaynaklarıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerSosyal Sorumlulukİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYATIRIMCI İLİŞKİLERİKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttps://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/selcuk-ecza-deposu-hakkinda/ortaklik-yapisiKurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelerb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞİrket Aleyhine Açılan ve Şirketin Faaliyet Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçlarıe) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıÇalışanlara Sağlanan Faydalar ve Toplu İş Sözleşmelerine İlişkin Bilgilerİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı39Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 80Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıDönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dönem İçindeki DeğişikliklerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/349556Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Nuri Güzveli Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Selma F. Çeliktemur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Selma F. Çeliktemur Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) H. Kurtuluş Karpuzcu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aslı Günel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Nuri Güzveli Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Mehmet Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) M.Emin Öztaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) M.Emin Öztaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İ.Haluk Öğütçü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nuri Güzveli Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) M.Emin Öztaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Ali Akcan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Selma F. Çeliktemur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910560BIST