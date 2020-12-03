***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.12.2020 17:17
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-4908 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz nezdinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891220
BIST
17:471.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:477,7816
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0800
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:479,4747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0423
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
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9,6078
En Düşük
9,4617
17:47459,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,93
|Açılış
|: 459,17
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
458,65
BIST En Aktif Hisseler17:47
|INFO
|5,50
|18.437.626
|% 10,00
|
|INVEO
|34,98
|27.688.271
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.434.683
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.896.215
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,05
|2.440.799.046
|% -8,48
|
|KLMSN
|20,18
|28.388.113
|% -8,19
|
|GARAN
|9,22
|2.661.647.276
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|2.440.799.046
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,65
|2.290.884.030
|% 1,15
|
|PETKM
|4,27
|1.879.906.931
|% 0,95
|
|THYAO
|12,20
|1.271.608.603
|% -0,41
|
|TSKB
|2,05
|2.440.799.046
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,65
|2.290.884.030
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,18
|958.420.442
|% 0,46
|
|PETKM
|4,27
|1.879.906.931
|% 0,95
|
|GARAN
|9,22
|2.661.647.276
|% 0,00
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7764
|7,7816
|% -1,02
|
|Euro
|9,4674
|9,4747
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,4538
|10,5062
|% -0,21
|
|Frank
|8,7078
|8,7603
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0696
|2,0800
|% -0,95
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|4,74
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,19
|48,19
|-0,06
|