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***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

29.06.2021 15:54



***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
21.06.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
29.06.2021
Davanın Konusu
Şirketimizin 2020 mali yılı olağan genel kurulunda alınan kararların yoklukla malül olduğunun tespiti ve iptali bu talep kabul edilmediği taktirde aynı genel kurulda alınan yönetim kurulunun ibrasına ve yönetim kurulu üyelerine maaş, huzur hakkı, prim gibi adlar altında ücret ödenmesine ilişkin kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Emirhan Arıcı, Oğuzhan Arıcı, Nuran Arıcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/388 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
Yoktur.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

Emirhan Arıcı, Oğuzhan Arıcı, Nuran Arıcı tarafından, Şirketimizin 2020 mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların yoklukla malül olduğunun tespiti ve iptali bu talep kabul edilmediği taktirde, aynı genel kurulda alınan, yönetim kurulunun ibrasına ve yönetim kurulu üyelerine maaş, huzur hakkı, prim gibi adlar altında ücret ödenmesine ilişkin kararların iptali istemi ile terditli olarak dava açıldığına ilişkin tebligat, 29.06.2021 tarihi itibariyle tebellüğ edilmiştir. Şirketimizce davaya cevap verilecek olup, müteakip gelişmeler hakkında bilgilendirmeler mevzuata uygun şekilde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944803


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