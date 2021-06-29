***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi21.06.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi29.06.2021Davanın KonusuŞirketimizin 2020 mali yılı olağan genel kurulunda alınan kararların yoklukla malül olduğunun tespiti ve iptali bu talep kabul edilmediği taktirde aynı genel kurulda alınan yönetim kurulunun ibrasına ve yönetim kurulu üyelerine maaş, huzur hakkı, prim gibi adlar altında ücret ödenmesine ilişkin kararların iptaliKarşı Taraf(lar)Emirhan Arıcı, Oğuzhan Arıcı, Nuran ArıcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/388 EsasDavanın Duruşma TarihiAlınan KararYoktur.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarEmirhan Arıcı, Oğuzhan Arıcı, Nuran Arıcı tarafından, Şirketimizin 2020 mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların yoklukla malül olduğunun tespiti ve iptali bu talep kabul edilmediği taktirde, aynı genel kurulda alınan, yönetim kurulunun ibrasına ve yönetim kurulu üyelerine maaş, huzur hakkı, prim gibi adlar altında ücret ödenmesine ilişkin kararların iptali istemi ile terditli olarak dava açıldığına ilişkin tebligat, 29.06.2021 tarihi itibariyle tebellüğ edilmiştir. Şirketimizce davaya cevap verilecek olup, müteakip gelişmeler hakkında bilgilendirmeler mevzuata uygun şekilde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944803BIST