***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAli Akcan Yönetim Kurulu Üyesi Ve Mali İşler Koordinatörü 02165540554 a.akcan@selcukecza.com.trNazan Aksu Yüce Kurumsal İletişim Müdürü 02165540554 nazan@selcukecza.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154955BIST