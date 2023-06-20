***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.06.2023 15:00
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Akcan Yönetim Kurulu Üyesi Ve Mali İşler Koordinatörü 02165540554 a.akcan@selcukecza.com.tr
Nazan Aksu Yüce Kurumsal İletişim Müdürü 02165540554 nazan@selcukecza.com.tr
İlker Mahmut Kalın Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü 02165540554 ilker.kalin@selcukecza.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160427
BIST
'
16:415.231
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -37,89
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:4123,5637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0111
|Açılış
|: 23,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:4125,7327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0203
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:411.464,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -16,40
|Açılış
|: 1.464,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.464,47
BIST En Aktif Hisseler16:39
|PRKME
|19,14
|198.502.917
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|107.978.750
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.561.545
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|22.268.101
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|40.637.634
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|325.159.402
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|39.195.339
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|156.365.472
|% -9,93
|
|SRVGY
|204,70
|117.225.587
|% -9,90
|
|PASEU
|33,36
|2.712.507.615
|% -8,80
|
|THYAO
|171,60
|5.128.523.258
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,45
|3.809.035.578
|% 2,13
|
|AKBNK
|18,91
|3.132.032.916
|% 2,16
|
|PASEU
|33,36
|2.712.507.615
|% -8,80
|
|SASA
|53,30
|2.106.592.539
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,45
|3.809.035.578
|% 2,13
|
|AKBNK
|18,91
|3.132.032.916
|% 2,16
|
|ISCTR
|13,17
|2.073.866.699
|% 2,25
|
|SKBNK
|2,49
|314.848.270
|% 2,89
|
|EKGYO
|6,64
|723.420.090
|% -2,06
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5577
|23,5639
|% -0,05
|
|Euro
|25,7227
|25,7333
|% -0,08
|
|Sterlin
|29,9398
|30,0900
|% -0,55
|
|Frank
|26,1503
|26,3078
|% -0,39
|
|Riyal
|6,2643
|6,2957
|% -0,20
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-16,60
|
|Altın Gr.
|1.469
|1.469
|-11,70
|
|Cumhuriyet
|9.655
|9.801
|-59,00
|
|Tam
|9.605
|9.850
|-75,57
|
|Yarım
|4.708
|4.786
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.354
|2.393
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|17,65
|17,67
|-0,54
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|-0,66
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, YKBNK, ISCTR
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 11 kaybederek (% -0.49 ) 4, 726
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, SONME, BURCE, FORTE, DAGHL, AYCES, VAKFN, AVHOL, EMNIS, LUKSK
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHAAS, YAPRK, BMSTL
-
16:54
EGPRO, VKFYO, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında