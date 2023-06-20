***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAli Akcan Yönetim Kurulu Üyesi Ve Mali İşler Koordinatörü 02165540554 a.akcan@selcukecza.com.trNazan Aksu Yüce Kurumsal İletişim Müdürü 02165540554 nazan@selcukecza.com.trİlker Mahmut Kalın Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü 02165540554 ilker.kalin@selcukecza.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160427BIST