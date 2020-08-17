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***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

17.08.2020 18:34
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***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2020
Karar Sayısı
28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                 FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ: 17/08/2020
KARAR SAYISI : 2020/28
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız incelemeden geçmiş   Denetim Komitesi tarafından 17/08/2020 ve Yönetim Kurulu tarafından 17/08/2020 tarihlerinde onaylanmış  Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,
 
  Tarafımızca  incelendiğini,  
 
  Görev  ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal  tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  
 
  Sahip  olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama  standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal  durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve  faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu  önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,  
 
beyan ederiz.
 
 
    M. Sonay GÜRGEN
    Ali  AKCAN

           
Genel Müdür
Yönetim Kurulu   Başkanı
 
         
Mali İşler Koordinatörü
Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri GÜZVELİ                                          Selma Feride ÇELİKTEMUR
 
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı         Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869517


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Cumhuriyet 3.131 3.179 6,00  
Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
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