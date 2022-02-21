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***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

21.02.2022 18:43
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/02/2022
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                     FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN
KARAR TARİHİ: 21/02/2022
KARAR SAYISI : 2022 /17
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait bağımsız incelemeden geçmiş, Denetim Komitesi tarafından 21/02/2022 ve Yönetim Kurulu tarafından 21/02/2022 tarihlerinde onaylanmış  Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotlarının, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren Yıllık Faaliyet Raporu'nun,
 
  Tarafımızca  incelendiğini,  
 
  Görev ve sorumluluk  alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve  faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da  açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu  doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  
 
  Sahip olduğumuz  bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre  hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile  ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi  ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal  durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle  birlikte, dürüstçe yansıttığını,  
beyan ederiz.
 
    M.  Sonay GÜRGEN
    Ali AKCAN

        Genel  Müdür
Yönetim  Kurulu  Başkanı
 
            Mali  İşler Koordinatörü
Yönetim  Kurulu Üyesi
 
 
 

    Nuri  GÜZVELİ
    Selma Feride ÇELİKTEMUR

      Denetimden  Sorumlu Komite Başkanı
Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
      Denetimden  Sorumlu Komite Üyesi
Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003253


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