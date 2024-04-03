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***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

03.04.2024 11:51
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

29.03.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerimiz arasında yapılan görev paylaşımı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca oluşturulması gereken yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite
Kudret FİKİRLİ (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Veysi Cengiz BALÇIK (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Veysi Cengiz BALÇIK (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa KELEŞ (Üye / İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
İlker Mahmut KALIN (Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü) 
 
Aday Gösterme Komitesi
Kudret FİKİRLİ (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Yılmaz (Üye / İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
Muzaffer POLAT (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Muzaffer POLAT (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ (Üye / İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
Kudret FİKİRLİ (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 
Ücret Komitesi
Muzaffer POLAT (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ali AKCAN (Üye / İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
                                            
Veysi Cengiz BALÇIK (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266197


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