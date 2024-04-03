***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.03.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerimiz arasında yapılan görev paylaşımı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca oluşturulması gereken yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.Denetimden Sorumlu KomiteKudret FİKİRLİ (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Veysi Cengiz BALÇIK (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Kurumsal Yönetim KomitesiVeysi Cengiz BALÇIK (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Mustafa KELEŞ (Üye / İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)İlker Mahmut KALIN (Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü)Aday Gösterme KomitesiKudret FİKİRLİ (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Mehmet Yılmaz (Üye / İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)Muzaffer POLAT (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Riskin Erken Saptanması KomitesiMuzaffer POLAT (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ (Üye / İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)Kudret FİKİRLİ (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Ücret KomitesiMuzaffer POLAT (Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Ali AKCAN (Üye / İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)Veysi Cengiz BALÇIK (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266197BIST