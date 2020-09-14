***SELGD* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 17:11
***SELGD******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 11.000.000 TL'den 11.000.000 TL nakit karşılığı olmak üzere 22.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 11.000.000 TL nominal değerli payların rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 65.715,606 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 14 – 15 Eylül 2020 tarihinde halka arz edilmesi planlanmış olup 14 Eylül 2020 tarihinde tamamı satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874970
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
18:057,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5020
En Düşük
7,4451
18:058,8961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0417
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
18:05470,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,69
|Açılış
|: 470,90
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
472,73
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|6,16
|12.311.374
|% 10,00
|
|MMCAS
|4,84
|4.332.006
|% 10,00
|
|ARMDA
|64,90
|14.508.501
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.563.983
|% 10,00
|
|PETUN
|21,56
|124.888.101
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|119.804.157
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|185.697.719
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|1.063.573
|% -9,29
|
|DIRIT
|1,96
|3.554.769
|% -8,84
|
|CRDFA
|5,06
|27.603.782
|% -6,64
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4921
|7,4993
|% 0,36
|
|Euro
|8,8867
|8,8970
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,6136
|9,6618
|% 0,84
|
|Frank
|8,2248
|8,2744
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|14,90
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,75
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|0,11
|
|B. Petrol
|39,74
|39,74
|-0,09
|