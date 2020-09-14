***SELGD* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SELGD]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 11.000.000 TL'den 11.000.000 TL nakit karşılığı olmak üzere 22.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 11.000.000 TL nominal değerli payların rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 65.715,606 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 14 – 15 Eylül 2020 tarihinde halka arz edilmesi planlanmış olup 14 Eylül 2020 tarihinde tamamı satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874970BIST