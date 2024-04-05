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***SELGD* *BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

05.04.2024 19:48
***SELGD* *BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu


***SELGD******BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [SELGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2024-22.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Bulls Yatırım Holding A.Ş. ve Umut Güner
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
18,0512
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
15/02/2024
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
08/04/2024
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
25/04/2024
Bitiş Saati
17:00
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Açıklamalar

                   Medusa Yatırım Holding A.Ş. ile Bulls Yatırım Holding A.Ş. ve Umut Güner arasında imzalanan 14 Şubat 2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi uyarınca, Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. ("SELGD" ve/veya "Şirket") sermayesini temsil eden ve Borsa'da işlem görmeyen A grubu imtiyazlı payların 278.640,552 adedine sahip olan Medusa Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu A grubu imtiyazlı payların %75'ini temsil eden 208.980,414 adet pay Bulls Yatırım Holding A.Ş., geri kalan %25'ini temsil eden 69.660,138 adet pay ise Umut Güner tarafından satın alınması hususunda anlaşmaya varılmış olup, sözleşme kapsamında payların Bulls Yatırım Holding A.Ş. ve Umut Güner'e devir işlemleri aynı gün tamamlanmıştır. 
 
Bu kapsamda 14 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Bulls Yatırım Holding A.Ş. ve Umut Güner, Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'de yönetim kontrolüne sahip olmuştur. Bu çerçevede, Bulls Yatırım Holding A.Ş. ve Umut Güner tarafından söz konusu payların iktisabının kamuya duyurulduğu tarih olan 15 Şubat 2024 tarihinde pay sahibi olan Şirket'in diğer ortaklarına ait payların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında satın alınması için Şirket'in diğer pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için 18,0512 TL fiyattan Zorunlu Pay Alım Teklifi'nde ("Pay Alım Teklifi") bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Bu kapsamda Pay Alım Teklifi'ne ilişkin bilgi formu ("Pay Alım Teklifi Bilgi Formu") Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Nisan 2024 tarih ve 19/521 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
 
Pay Alım Teklifi Fiyatı 1 TL nominal değerli SELGD payı için 18,0512 TL olarak belirlenmiştir.
 
Bu kapsamda Zorunlu Pay Alım Teklifi 08.04.2024 – 25.04.2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Pay Alım Teklifi Talep Formu ve Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
 
BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268895


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