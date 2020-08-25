***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.08.2020 09:06
***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SELGD]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 02/09/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870979
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
0
En Düşük
0
18:057,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3861
En Düşük
7,3558
18:058,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0231
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7234
En Düşük
8,6716
18:05458,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|: 458,63
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
459,80
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELGD
|3,95
|919.103
|% 53,76
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|81.817.879
|% 0,00
|
|KERVT
|4,99
|38.918.149
|% 0,00
|
|KORDS
|11,14
|8.438.030
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,53
|38.824.528
|% 0,00
|
|AKSGY
|2,67
|4.385.098
|% 0,00
|
|ASUZU
|14,05
|36.849.878
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|81.817.879
|% 0,00
|
|KERVT
|4,99
|38.918.149
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 0,00
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3838
|7,3875
|% 0,13
|
|Euro
|8,7133
|8,7183
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6416
|9,6899
|% 0,30
|
|Frank
|8,0663
|8,1148
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9621
|1,9719
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|4,69
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|45,73
|45,73
|0,09
|