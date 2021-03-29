***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [SELGD]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan, Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD.E) payları 29/03/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921300BIST