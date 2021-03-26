***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [SELGD]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarSelçuk Gıda payları, 29.03.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 22.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %99 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiSELCUK GIDA XUTUM 29/03/2021SELCUK GIDA XTUMY 29/03/2021SELCUK GIDA XUSIN 29/03/2021SELCUK GIDA XGIDA 29/03/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921043BIST