***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
26.03.2021 16:40
***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [SELGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Selçuk Gıda payları, 29.03.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.
BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 22.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %99 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SELCUK GIDA XUTUM 29/03/2021
SELCUK GIDA XTUMY 29/03/2021
SELCUK GIDA XUSIN 29/03/2021
SELCUK GIDA XGIDA 29/03/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921043
BIST
16:511.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:518,0173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0778
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:519,4779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1223
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:51445,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,12
|Açılış
|: 445,59
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:51
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.993.110
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.113.075
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.666.344
|% 9,92
|
|RTALB
|23,06
|257.438.300
|% 9,91
|
|AVOD
|9,49
|665.600.484
|% -9,96
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|MERIT
|260,00
|361.890
|% -6,88
|
|AVOD
|9,49
|665.600.484
|% -9,96
|
|KOZAL
|117,00
|566.926.232
|% -2,58
|
|ISKPL
|47,16
|470.223.211
|% 3,74
|
|BIMAS
|70,20
|317.355.331
|% -0,21
|
|EKGYO
|1,88
|262.261.350
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,88
|262.261.350
|% -0,53
|
|AVOD
|9,49
|665.600.484
|% -9,96
|
|ODAS
|3,35
|218.794.019
|% -1,18
|
|VAKBN
|3,53
|199.456.988
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,04
|48.775.440
|% -0,95
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0117
|8,0173
|% 0,98
|
|Euro
|9,4589
|9,4779
|% 1,31
|
|Sterlin
|11,0314
|11,0868
|% 1,55
|
|Frank
|8,4878
|8,5389
|% 0,99
|
|Riyal
|2,1328
|2,1435
|% 1,12
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,32
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.935
|3.009
|4,82
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,33
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|2,07
|