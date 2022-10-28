***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.10.2022 12:15
***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler SELGD
31.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
SELCUK GIDA SELGD 0,01 0,009
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074983
BIST
12:213.880
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -54,60
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:2118,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:2118,5479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:21987,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,96
|Açılış
|: 987,21
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
985,59
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ADEL
|55,55
|48.205.587
|% 10,00
|
|ERSU
|5,50
|37.024.342
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|55.430.441
|% 9,98
|
|TUREX
|18,07
|36.572.705
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|77.740.222
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.727.203
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,15
|100.905.666
|% -7,83
|
|CRFSA
|58,80
|69.940.333
|% -7,26
|
|CELHA
|23,46
|30.942.249
|% -7,05
|
|AKBNK
|14,75
|1.613.549.906
|% -3,15
|
|THYAO
|97,50
|1.523.540.231
|% -1,91
|
|YKBNK
|8,89
|1.312.698.337
|% -4,10
|
|SASA
|107,50
|1.260.299.571
|% 3,46
|
|SISE
|32,64
|1.239.445.687
|% -1,98
|
|YKBNK
|8,89
|1.312.698.337
|% -4,10
|
|EKGYO
|4,42
|527.783.026
|% -2,21
|
|ISCTR
|8,94
|1.050.406.090
|% -4,69
|
|AKBNK
|14,75
|1.613.549.906
|% -3,15
|
|SKBNK
|2,07
|163.693.668
|% -1,90
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6116
|18,6195
|% 0,11
|
|Euro
|18,5410
|18,5539
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,3858
|21,4930
|% -0,20
|
|Frank
|18,6306
|18,7429
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% 0,09
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-12,91
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-6,71
|
|Cumhuriyet
|6.596
|6.696
|-43,00
|
|Tam
|6.624
|6.679
|-57,00
|
|Yarım
|3.228
|3.266
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.633
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-1,10
|
Seans Raporu
12:20
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 15 kaybederek (% -1.13 ) 3, 430
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, TUREX, VKING, MIPAZ, PKENT, MTRYO, VERUS, ERSU, TUCLK, ADEL
-
12:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ICBCT, AGYO
-
12:29
ULAS, MTRYO, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında