***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler SELGD31.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaSELCUK GIDA SELGD 0,01 0,009Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074983BIST