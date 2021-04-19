***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:49
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929264
BIST
17:591.379
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -28,74
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.379
17:598,0927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0349
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:599,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0632
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:59462,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,73
|Açılış
|: 462,11
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FENER
|31,90
|25.535.248
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.668.511
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.334
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|642.303
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|79.180.595
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.348.018
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.836.007
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|CMBTN
|241,40
|13.146.533
|% -9,99
|
|EREGL
|18,21
|1.605.274.718
|% -0,71
|
|PETKM
|6,61
|1.508.669.350
|% 4,42
|
|GARAN
|7,02
|1.125.222.268
|% -3,57
|
|QUAGR
|26,22
|821.014.816
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,31
|735.906.693
|% -1,75
|
|PETKM
|6,61
|1.508.669.350
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,86
|380.954.554
|% -1,59
|
|GARAN
|7,02
|1.125.222.268
|% -3,57
|
|ODAS
|3,02
|484.662.996
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,09
|279.684.187
|% -3,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0878
|8,0927
|% 0,43
|
|Euro
|9,7250
|9,7357
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,3000
|11,3567
|% 1,60
|
|Frank
|8,8127
|8,8658
|% 1,02
|
|Riyal
|2,1539
|2,1647
|% 0,56
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,16
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,01
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,18
|